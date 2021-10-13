Локдаун-2022 в России: при каких условиях россиян отправят на самоизоляцию

С начала 2020 году и пандемии коронавируса карантин то вводят, то отменяют, исходя из эпидемиологической обстановки в стране. О том, какие есть прогнозы на 2022 год - в нашем материале
В середине сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока введение нового карантина на осенний сезон не предвидится. Другие эксперты допускают такую возможность, если “китайский” вирус мутирует и в стране возникнет новый, более смертельный штамм.
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков высказался на эту тему:
- На мой взгляд, повторный локдаун может быть введён в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала. Может быть введён локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция», — пояснил он в комментарии URA.RU.
Данные медицинских исследований показывают, что смешанная инфекция выявляется в 52% случаев, треть из которых представляет собой сочетание трех и более возбудителей. На данный момент уже зарегистрирован один случай такого заболевания. Его обнаружили у пациента из Нижегородской области. У больного зафиксировали ковид и риновирус.
Многие специалисты считают локдаун эффективным методом борьбы с новой коронавирусной инфекцией:
- У нас был недолокдаун. Того, что в Испании происходило, во Франции, даже близко не было. Нужно было во второй половине октября, в начале ноября прошлого года его вводить. Тогда бы мы не получили такую избыточную смертность, — заявил иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Также есть такое понятие как “твиндемия”, когда циркулирую несколько опасных заболеваний. Например, коронавирус и грипп. Специалисты отметили, что в прошлом году гриппа почти не было, в этой осенью заболеваемость увеличилась в два раза. Если эпидемиологическая ситуация сильно ухудшится, то есть вероятность новых карантинных ограничений.
В последнее время в России отмечаются рекордные цифры заболевших и летальных исходов. Врачи говорят, что в некоторых уже не хватает мест.