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Локдаун-2022 в России: при каких условиях россиян отправят на самоизоляцию

3:05:1310/13/2021,Мария Родченкова
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Многие специалисты считают локдаун эффективным методом борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Многие специалисты считают локдаун эффективным методом борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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С начала 2020 году и пандемии коронавируса карантин то вводят, то отменяют, исходя из эпидемиологической обстановки в стране. О том, какие есть прогнозы на 2022 год - в нашем материале

В середине сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока введение нового карантина на осенний сезон не предвидится. Другие эксперты допускают такую возможность, если “китайский” вирус мутирует и в стране возникнет новый, более смертельный штамм.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков высказался на эту тему:
- На мой взгляд, повторный локдаун может быть введён в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала. Может быть введён локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция», — пояснил он в комментарии URA.RU.

Данные медицинских исследований показывают, что смешанная инфекция выявляется в 52% случаев, треть из которых представляет собой сочетание трех и более возбудителей. На данный момент уже зарегистрирован один случай такого заболевания. Его обнаружили у пациента из Нижегородской области. У больного зафиксировали ковид и риновирус.

Многие специалисты считают локдаун эффективным методом борьбы с новой коронавирусной инфекцией:

- У нас был недолокдаун. Того, что в Испании происходило, во Франции, даже близко не было. Нужно было во второй половине октября, в начале ноября прошлого года его вводить. Тогда бы мы не получили такую избыточную смертность, — заявил иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Также есть такое понятие как “твиндемия”, когда циркулирую несколько опасных заболеваний. Например, коронавирус и грипп. Специалисты отметили, что в прошлом году гриппа почти не было, в этой осенью заболеваемость увеличилась в два раза. Если эпидемиологическая ситуация сильно ухудшится, то есть вероятность новых карантинных ограничений.

В последнее время в России отмечаются рекордные цифры заболевших и летальных исходов. Врачи говорят, что в некоторых уже не хватает мест.

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