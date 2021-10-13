Панин обвинил советского актёра Андрея Харитонова в сексуальных домогательствах

На днях Алексей Панин признался, что в далекой его юности до него домогался советский актёр Андрей Харитонов. Об этом эпатажный артист рассказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Актер добавил, что Харитонова обожали все женщины, но он проявлял интерес к 18-летнему Панину. Возраст парня отпугнул великого актера, считает Алексей. Однако сразу же добавил, что он очень уважал Харитонова, также они вместе снимались в одном фильме.
По словам Панина, взрослый мужчина каких-либо конкретных действий в его адрес не совершал. Сам же он в силу юного возраста не понимал знаков внимания.
Он уверяет, что проявлял к Харитонову огромное уважение и даже навестил его, когда тот умирал от тяжёлой болезни.