4 мощных гадания на Хэллоуин 31 октября 2020 года: Как узнать судьбу накануне дня всех святых

День всех святых отмечается во многих странах мира, для этого праздника есть свои уникальные традиции. Считается, что этот день как нельзя лучше подходит для гаданий, потому открывается мир духов. 4 сильнейших гадания - в нашем материале.
Гадание на суженногоЧтобы узнать, что ждет девушку на любовном фронте, можно использовать это мощное гадание. Для него необходимо приобрести небольшое, символический подарок. Перед сном необходимо подумать о женихе, так чтобы он пришел и забрал предназначенный подарок. Если представитель мужского пола все-таки явится во сне, но у девушки скоро будет счастье. Если сон на отвлеченные темы, но судьба пока неясна.
Гадание с использованием зеркала, свечи и яблокаПоставьте зеркало в темную комнату, перед ним необходимо зажечь свечу, и возьмите яблоко. Смотрите в зеркало и откусывайте яблоко. В зеркале должен появится образ человека - вашего суженного. Встреча произойдет через столько лет, сколько кусков фрукта успели съесть. Если никто не появился в зеркале, то пока не судьба встретить любовь. Если внезапно в комнате свеча погаснет - это плохой знак, значит в комнате присутствуют злые силы.
Гадание на яблочных семечкахПодойдет, если девушка сомневается какого мужчину ей выбрать. Возьмите два яблочных семечки и смочите их. Назначьте одно семя для «Любовного интереса А», а второе семя - для «Любовного интереса Б.» Прижмите семена ко лбу или векам. Подождите. Первое упавшее зернышко яблока укажет на наименее верного из двух женихов.
Гадания использованием картПеретасуйте колоду карт, загадайте человека, на которого вы хотите погадать. Из колоды необходимо вытащить одну карту, она расскажет о том, как загаданный человек к вам относится. Например:
- черви - любовь;
- буби - симпатия;
- крести - у суженного есть два объекта симпатии и он не может выбрать;
- пики - вы ему не симпатичны.