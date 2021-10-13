Россиян в ноябре ждут сразу четыре дня отдыха подряд

В ноябре граждан ожидают четырехдневные выходные из-за празднования Дня народного единства. Об этом заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Как отметил эксперт, 4 ноября выпадает на четверг, следовательно, нерабочей становится и пятница, 5 ноября. Также стоит добавить, что 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день.
Отметим, также увеличится отпуск у тех россиян, кто запланировал его на начало ноября. Работодатель не имеет права лишать сотрудника заслуженного отдыха. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество, — подытожил Соловьев.
Напомним, ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести еще один выходной для россиян. По его мнению, в России нерабочими должны стать дни голосования на выборах.