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13.10
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Житель Новокузнецка попал в больницу с ливерной колбасой в прямой кишке

4:09:4810/13/2021Фото: Смогли бы вы на месте врача с полной серьезностью принять такого пациента?
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Так он решил избавиться от скуки.

Любителя острых ощущений отвезли в больницу. Фото: Pixabay.com

В Новокузнецке взрослый мужчина попытался, удовольствия ради, поэкспериментировать с возможностями его тела. По итогу необычного развлечения, ему пришлось ехать к проктологу.

Мужчина сидел дома и не знал, как бы ему избавиться от скуки. Но он не наел способа лучше, чем попробовать поместить хранившуюся в холодильнике печеночную ливерную колбасу себе в прямую кишку. Вкус он не почувствовал, но и колбаса не хотела покидать такое место. После чего краснеющему от стыда горожанину с колбасой пришлось ехать в больницу, на срочный прием к проктологу.

Врач, принимавший экспериментатора, заявил, что следует относиться к себе побережней. Также добавил, что больше колбасу он есть не сможет.

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