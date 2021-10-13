Авторские картинки с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября – с великой нежностью и любовью

Покрова Пресвятой Богородицы —
Праздник сердца, души, чистоты.
О хорошем сегодня помолимся,
Пожелаем врагам доброты!
Матерь Божья сегодня заботливо
Всех накроет Покровом своим.
В покаянии, чем недоволен,
Мы грехи перед ней обнулим.
С добрым сердцем и чистой душою
Встретим новый божественный день.
И друг другу объятия раскроем
В воплощении новых идей!
Богородица Пресвятая,
Нас покровом своим укрой.
Помоги нам постигнуть тайны,
Как сберечь, сохранить любовь?
Научи, как хранить душевность,
Как обиды уметь прощать?
Как свое успокоить сердце,
Если хочет оно кричать?
Много просим, да... Мы такие,
Ты прости нас и сохрани.
Ведь мы дети Отца, простые,
На земле мы всю жизнь в пути...
Но сегодня в Великий праздник Все мольбы обратим к тебе: Дева наша, своим покровом Нас покрой и приблизь к себе!
Пусть Богородичный Покров
Тебя по жизни защищает.
Ведь Бог наш добр, не суров,
Пусть небеса тебя оберегают.
Пусть станет вера только крепче,
Надежда не угаснет никогда,
Всё разрешается пусть легче
И Ангел будет рядышком всегда.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: Курьер.Среда