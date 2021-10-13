Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Авторские картинки с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября – с великой нежностью и любовью

12:15:2810/13/2021
0

Считается, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь из Византии. Он отмечается каждый год 14 октября.

Покров Пресвятой Богородицы. Фото: Курьер.Среда

Покрова Пресвятой Богородицы —
Праздник сердца, души, чистоты.
О хорошем сегодня помолимся,
Пожелаем врагам доброты!

Матерь Божья сегодня заботливо
Всех накроет Покровом своим.
В покаянии, чем недоволен,
Мы грехи перед ней обнулим.

С добрым сердцем и чистой душою
Встретим новый божественный день.
И друг другу объятия раскроем
В воплощении новых идей!

Покров Пресвятой Богородицы. Фото: Курьер.Среда

Богородица Пресвятая,
Нас покровом своим укрой.
Помоги нам постигнуть тайны,
Как сберечь, сохранить любовь?

Научи, как хранить душевность,
Как обиды уметь прощать?
Как свое успокоить сердце,
Если хочет оно кричать?

Много просим, да... Мы такие,
Ты прости нас и сохрани.
Ведь мы дети Отца, простые,
На земле мы всю жизнь в пути...

Но сегодня в Великий праздник Все мольбы обратим к тебе: Дева наша, своим покровом Нас покрой и приблизь к себе!

Покров Пресвятой Богородицы. Фото: Курьер.Среда

Пусть Богородичный Покров
Тебя по жизни защищает.
Ведь Бог наш добр, не суров,
Пусть небеса тебя оберегают.

Пусть станет вера только крепче,
Надежда не угаснет никогда,
Всё разрешается пусть легче
И Ангел будет рядышком всегда.

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: Курьер.Среда

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиПокров Пресвятой Богородицыоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Авторские картинки с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября – с великой нежностью и любовью
12:15:28 10/13/2021
Авторские картинки с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября – с великой нежностью и любовью
В Новосибирской области отказавшихся от вакцинации не допустят к работе
12:11:48 10/13/2021
В Новосибирской области отказавшихся от вакцинации не допустят к работе
Что означает Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего 14 октября: традиции и где находится Хитон
12:00:34 10/13/2021
Что означает Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего 14 октября: традиции и где находится Хитон
БердскВ Бердске завелись лягушки в затопленных грунтовыми водами домах: Дренажные колодцы за 85 млн рублей не помогают
11:55:42 10/13/2021
В Бердске завелись лягушки в затопленных грунтовыми водами домах: Дренажные колодцы за 85 млн рублей не помогают
В Черногории обладателями «золотых паспортов» стали 166 человек, в том числе с известными фамилиями
11:32:02 10/13/2021
В Черногории обладателями «золотых паспортов» стали 166 человек, в том числе с известными фамилиями
Прокуратура Новосибирска проверяет коммунальщиков после провала автомобилей в яму с кипятком
11:13:12 10/13/2021
Прокуратура Новосибирска проверяет коммунальщиков после провала автомобилей в яму с кипятком
Иммунолог рассказал, сколько ждать, чтобы появились антитела после повторной вакцинации
11:05:41 10/13/2021
Иммунолог рассказал, сколько ждать, чтобы появились антитела после повторной вакцинации
Можно ли 14 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Великий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы?
11:00:33 10/13/2021
Можно ли 14 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Великий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы?
Наталью Поклонскую президент назначил послом в Кабо-Верде
10:51:10 10/13/2021
Наталью Поклонскую президент назначил послом в Кабо-Верде
В Минздраве назвали причины для медотвода от вакцинации против коронавируса
10:49:45 10/13/2021
В Минздраве назвали причины для медотвода от вакцинации против коронавируса