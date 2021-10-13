В суде Бердска по громкому делу о гибели 78-летней Галины Сырмолотовой у парка Победы прокурор запросил 14 лет колонии подсудимому Алексею Панарину

В Бердском городском суде завершается процесс по громкому уголовному делу о гибели пенсионерки в парке Победы. 13 октября начались прения сторон. Первым выступил гособвинитель. И уже в ближайшее время судья Татьяна Васюхневич может огласить приговор. Суду осталось выслушать мнение стороны защиты и последнее слово подсудимого.
Напомним, что судят бердчанина Алексея Панарина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть 78-летней Галины Сырмолотовой. Трагедия произошла 13 сентября 2020 года. На следующее утро тело пожилой женщины обнаружили недалеко от бердского парка Победы в лесном массиве у поселка Мичуринского. По версии Панарина и его защиты, накануне он вместе с убитой выпивал на даче, после чего решил помочь ей дойти до дома. Но Галина Сырмолотова якобы случайно споткнулась, упала в лог и сломала шею. Но «скорую» фигурант по делу вызывать не стал.
Следствие считает иначе - смерть наступила от перелома шейных позвонков, но не от случайного падения, а в результате телесных повреждений, которые Понарин нанес пенсионерке в ходе ссоры. От побоев у погибшей изуродовано лицо, вся спина в синяках. Подруга Галины Сырмолотовой Лариса, считает, что обвиняемый «исполнил на теле жертвы танец смерти».
В ходе судебного заседания в среду, 13 октября, помощник бердского прокурора Ольга Ветрова, выступая в прениях первой, запросила у суда наказание за инкриминируемое Панарину преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Гособвинитель потребовала приговорить подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Напомним, что максимальный срок по этой статье — 15 лет тюрьмы. Какой вердикт примет суд, станет известно уже в ближайших заседаниях.
Отметим, что в судебном процессе, который начался в Бердском горсуде 2 июня 2021 года, Панарин просил снисхождения из-за больной мамы, которая, по словам обвиняемого, не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе. На суде также стало известно, что Панарин и Сырмолотова были соседями — жили в одном подъезде. Семьи дружили с тех пор, как военнослужащего супруга Галины перевели в Бердск.