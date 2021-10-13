В Ростовской области во время полевых работ взорвался снаряд времен войны

12 октября, в Ростовской области во время полевых работ взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. Происшествие случилось в Шолоховском районе.
Как сообщали местные жители, боеприпас сработал, когда рядом не было людей. К счастью, в результате ЧП удалось обойтись без жертв и пострадавших. На место выезжали правоохранители и сотрудники ЮВО.
Однако, оперативные комментарии пресс-служба ЮВО о случившемся не дает. Жители переживают, есть ли еще подобные исторические припасы, которые могут взорваться.