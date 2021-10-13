ТОП-5 подарков на День отца 17 октября 2021 года

День отца - это праздник в честь нашего родителя, праздник отцовства, а также влияние отцов в обществе.
Во всех странах праздник отмечается в разные даты. В России этот день приходится на 17 октября. Соответствующий Указ об этом подписал Президент РФ Владимир Путин. День отца аналогичен Дню матери, Дню семьи и Дню родителей. В России этот праздник отмечается каждый год, в третье воскресенье октября. При этом никаких изменений в производственном календаре не предусмотрено – новый праздник всегда выпадает на выходной день.
В этот день важно показать своему папе свою любовь, уважение и благодарность за то, что он у вас есть. Сделать это лучше всего лично, а если нет такой возможности, то обязательно не забыть позвонить. А лучше сделать приятный памятный подарок, который долго прослужит и будет всегда напоминать о вас. Имея это в виду, мы выбрали несколько хороших подарков на День отца.
Бинокль.
Для папы, который любит наблюдать природу во всех ее деталях, даже на расстоянии, вы не ошибетесь с парой таких мощных биноклей, которые подходят, чтобы наблюдать за птицами и насекомыми со своего двора, находясь дома на большой дистанции.
Часы
Замечательный подарок для папы — наручные часы. Они подойдут как удобный аксессуар, на котором всегда можно быстро посмотреть время. Этот подарок подарит вашему папе много приятных эмоций.
Портативный гамак и походная палатка
Для тех, кто любит отправиться в поход или просто полежать в безмятежности, походная палатка и портативный гамак, безусловно, являются удивительными подарками. Оба они просты в настройке и обеспечат вашему супер-папе максимальное удовольствие.
Набор для рыбалки
Сделайте так, чтобы ваш папа-любитель рыбалки просто наслаждался процессом рыбалки с беззаботно, с помощью многофункционального набора для рыбалки, который можно найти в любом рыболовном магазине, проконсультировавшись с продавцом.
Магнитный браслет
Магнитный браслет-самый практичный подарок для вашего трудолюбивого папы, который любит заботиться о доме. Который делает постоянный ремонт. Он может легко удерживать магнитные предметы, такие как винты, гвозди, отвертки, сверла, гайки, шайбы, болты.