Самое мощное тело против коронавируса выявили ученые: антитело блокирует связывание белка-шипа с клетками и заставляет вирус выходить из тела

Ученые из университетской больницы Лозанны (CHUV) и EPFL обнаружили высокоэффективное антитело, которое нацелено на спайк-белок SARS-CoV-2 и эффективно нейтрализует все вызывающие обеспокоенность варианты, выявленные на сегодняшний день, включая дельта-вариант. Результаты исследований опубликованы в журнале Cell Reports, сообщает Medical press.
Новое антитело было обнаружено при использовании лимфоцитов пациентов с COVID-19. Это антитело – одно из самых мощных среди идентифицированных на сегодняшний день против SARS-CoV-2. Структурная характеристика антитела указывает на то, что оно связывается с участком, который не подвергается мутациям белка. Антитело останавливает процесс репликации вируса, позволяя иммунной системе пациента выводить SARS-CoV-2 из организма. Этот защитный механизм был подтвержден тестами на хомяках; образцы, которым вводили антитело, были защищены от инфекции даже после получения высокой дозировки.
Новое антитело, при введении в человека, может защитить пациентов на 4-6 месяцев. Это делает его интересным вариантом профилактического лечения для невакцинированных лиц из группы риска или для вакцинированных лиц, которые не могут вызвать иммунный ответ. Пациенты с ослабленным иммунитетом, реципиенты трансплантатов и те, кто страдает определенными видами рака, могут быть защищены от SARS-CoV-2 путем инъекции антител два или три раза в год.
Открытие этого нового организма знаменует собой важный шаг вперед в борьбе с COVID-19. Это открывает путь к улучшенным методам лечения тяжелых форм заболевания и усиленным профилактическим мерам, особенно для пациентов с ослабленной иммунной системой. Однако это антитело не предназначено для замены вакцин против COVID-19, которые остаются наиболее эффективным способом предотвращения инфекции.