«У меня накипело»: В Бердске пациент с острой болью четыре часа ждал приема дежурного врача ЦГБ. Медик обедал

Жительница Бердска возмущена работой дежурных врачей ЦГБ.
Как рассказала «Курьер.Среда» Оксана, ее супруг не смог попасть на прием к терапевту. Девушка обратилась в колл-центр поликлиники с целью уточнения графика работы дежурного врача. Оксану заверили, что врач работает с 9:00 до 16:00 без обеда, однако на деле все оказалось совершенно по-другому.
- Мне сказали, что к терапевту можно записаться через две недели и живой очереди нет. По дежурному доктору - сначала мне один кабинет сказали, потом - другой. В итоге оказалось, что врач работает с 09:00 до 14:00 и с 12:00 до 13:00 у него обед. Я, конечно, все понимаю, но почему человек должен сидеть и ждать пока врач пообедает? - изрекла женщина 12 октября.
По словам Оксаны, ее мужу с острой болью пришлось отсидеть в поликлинике 4 часа.
- Все очень печально стало в нашем городе. У меня накипело, - отметила Оксана.
После такого заявления и предоставления его общественности на обсуждение, в сторону женщины начали поступать недовольства. Многие начали говорить так: Мол, что теперь, врач не имеет права пообедать?
В пресс-службе ЦГБ корреспондента «Курьер.Среда» заверили, что для того, чтобы прокомментировать данную ситуацию необходимо точное подтверждение заявленной информации и конкретное уточнение причин произошедшего.
Комментарий руководства поликлиники о работе дежурных врачей и терапевтов будет опубликован дополнительно.