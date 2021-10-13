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«У меня накипело»: В Бердске пациент с острой болью четыре часа ждал приема дежурного врача ЦГБ. Медик обедал

6:26:3310/13/2021,Алина Бурова
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По словам супруги ожидающего пациента, попасть на прием к терапевту очень затруднительно. Живой очереди, как говорит бердчанка, нет, а ждать две недели - не вариант.

Горожане в шоке от графика работы врачей в больнице. Фото: Предоставлено Оксаной

Жительница Бердска возмущена работой дежурных врачей ЦГБ.

Как рассказала «Курьер.Среда» Оксана, ее супруг не смог попасть на прием к терапевту. Девушка обратилась в колл-центр поликлиники с целью уточнения графика работы дежурного врача. Оксану заверили, что врач работает с 9:00 до 16:00 без обеда, однако на деле все оказалось совершенно по-другому.

- Мне сказали, что к терапевту можно записаться через две недели и живой очереди нет. По дежурному доктору - сначала мне один кабинет сказали, потом - другой. В итоге оказалось, что врач работает с 09:00 до 14:00 и с 12:00 до 13:00 у него обед. Я, конечно, все понимаю, но почему человек должен сидеть и ждать пока врач пообедает? - изрекла женщина 12 октября.

По словам Оксаны, ее мужу с острой болью пришлось отсидеть в поликлинике 4 часа.

- Все очень печально стало в нашем городе. У меня накипело, - отметила Оксана.

После такого заявления и предоставления его общественности на обсуждение, в сторону женщины начали поступать недовольства. Многие начали говорить так: Мол, что теперь, врач не имеет права пообедать?

В пресс-службе ЦГБ корреспондента «Курьер.Среда» заверили, что для того, чтобы прокомментировать данную ситуацию необходимо точное подтверждение заявленной информации и конкретное уточнение причин произошедшего.

Комментарий руководства поликлиники о работе дежурных врачей и терапевтов будет опубликован дополнительно.

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Должны ли быть обеды у дежурных врачей?

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