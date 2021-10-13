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В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за взрыва водонагревателя в доме

5:10:2010/13/2021
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В результате ЧП в доме повреждены стены и оконные проемы.

С жильцами дома будет проведена профилактическая беседа. Фото: Pixabay.com

12 октября стало известно, что в Иркутской области в Тайшете власти ввели режим повышенной готовности из-за взрыва водонагревателя в многоквартирном доме. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Заика.

ЧП произошло в пятницу, 8 октября. По данным МЧС, в результате внушительного взрыва были повреждены стены ванной и три оконных проема в многоквартирном доме. Житель квартиры не пострадал. Также отметим, что эвакуация не потребовалась.

При предварительном осмотре квартиры установлено, что, к счастью, несущие стены не повреждены, а значит риска обрушения нет. Специалисты проведут инженерное обследование конструкций здания.

Добавим, что руководители управляющих организаций проведут с жильцами беседы по поводу соблюдения правил безопасной эксплуатации нагревательных приборов. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.

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жильцыопасностьвзрыв в доме
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