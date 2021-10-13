В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за взрыва водонагревателя в доме

12 октября стало известно, что в Иркутской области в Тайшете власти ввели режим повышенной готовности из-за взрыва водонагревателя в многоквартирном доме. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Заика.
ЧП произошло в пятницу, 8 октября. По данным МЧС, в результате внушительного взрыва были повреждены стены ванной и три оконных проема в многоквартирном доме. Житель квартиры не пострадал. Также отметим, что эвакуация не потребовалась.
При предварительном осмотре квартиры установлено, что, к счастью, несущие стены не повреждены, а значит риска обрушения нет. Специалисты проведут инженерное обследование конструкций здания.
Добавим, что руководители управляющих организаций проведут с жильцами беседы по поводу соблюдения правил безопасной эксплуатации нагревательных приборов. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.