Обязательная вакцинация в России: Список всех регионов со сроками вакцинации против коронавируса по сферам услуг

Число зараженных коронавирусом стремительно растет в России. Также не утешают ежедневные данные по числу умерших в стране. Только за 12 октября в Новосибирской области коронавирус убил 13 пациентов. Всего же в регионе выявлено 65 651 случаев инфицирования за все время пандемии. Из них 178 — за последние сутки.
В России суточное число зараженных стремительно приближается к 30 000. Так, за сутки на 12 октября этот показатель равен 28 190 человек. При этом за 24 часа вирус убил 973 человек.
Многие регионы страны экстренно вводят ограничительные меры, чтобы как-то сдержать четвертую волну пандемии «Курьер. Среда» подробно расскажет о том, какие ограничений введены в каждой области России.
Москва
Столица России внедрила неукоснительные прививки от ковида. Предполагалось, что 60% рабочих в сфере обслуживания клиентов обязаны были поставить первый укол до 15 июля 2021 года, вторую - до 15 августа.
К назначенному сроку мэр Сергей Собянин отрапортовал: москвичи справились с поставленной целью.
Примечательно, но во многих регионах страны идентичный список профессий для неизбежной прививочной кампании.
Уже к середине августа 202 года многие области также потребовали работодателей вакцинировать их сотрудников. Это правило коснулась 21 региона, где работники 18 из них должны были поставить второй компонент вакцины дол середины сентября этого года.
Московская область
Такие же методы борьбы с коронавирусом наравне с Москвой применила и власть Подмосковья. С октября 2021 года власть проводит вторую волу прививок для выборочных россиян. Теперь прививку должны получить сотрудники, контактирующие с клиентами в постоянном режиме. До 10 декабря 80% указанной группы населения обязаны поставить второй компонент вакцины.
Брянская область
О массовой прививочной акции здесь заявили 28 июня. При этом в список вакцинированных попали: сотрудники сферы услуг, чиновники, главное — не менее 60% указанной группы сотрудников немедленно вакцинироваться. Правда, период прививок обоими дозами здесь несколько растянулся - до 1 октября и до 1 ноября.
Тверская область
Здесь некоторых россиян обязаны вакцинировать до 18 июля, а последующей дозой до 18 августа. При этом изначально поставить прививку должны были 60% работников сферы услуг, а вот с 1 октября список неукоснительных к вакцинации профессий увеличился и вырос до 80%. Жители области обязаны прививаться в первый раз к 6 ноября, следующий — к 6 декабря.
Санкт-Петербург
Первыми обязали провакцинироваться государственных служащих и руководителей государственных ведомств. Отмечается, что уже к 1 октября у 80% работников сферы услуг, транспорта государственных предприятий обязана быть прививка. Еще через две недели 80% работников всех сфер обязаны иметь на руках сертификат о вакцинации.
Тамбовская область
Здесь власть действует радикально - до начала ноября 2021 года все работники из числа обязательно привитых должны быть вакцинированы обязаны быть вакцинированы на 100%. Первые привитые тамбовчане появились в регионе с 15 июля 2021 года.
Нижегородская область
В регионе внедрили «обязаловку» для сотрудников сферы промышленности с 7 октября этого года. Полностью вакцинироваться обязаны были 60% иных коллег еще до 30 августа.
Курская область
Здесь работает уже вторая волна прививочной кампании с 7 октября. Поставить вакцину против коронавируса должн 80% сотрудников избранных рабочих. Второй компонент они обязаны получить до 1 декабря.
Свердловская область
Этот регион отличился методами борьбы с коронавирусом: руководители государственных структур обязаны поставить прививку до 25 октября. В противном случае их не допустят до рабочего места.
Ленинградская область
В этом регионе все 100% работников образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других областей должны быть вакцинированы к 15 ноября.
Тех, кому не поставили прививку и при этом не болели коронавирусом за последние полгода, не имеющих медицинского отвода от вакцинации пустят работать лишь при наличии ПЦР-теста. Его, на минуточку, обязаны проходить один раз в 72 часа. Это касается и чиновников.
А с 15 ноября работники транспорта и такси смогут работать только при наличии полной вакцинации, отрицательном ПЦР- тесте на ковид, или с подтверждением болезни за последние полгода. В ином случае придется каждые 72 часа проходить тест ПЦР.
С октября обязательную вакцинацию впервые вводят 16 регионов: Свердловская, Вологодская, Воронежская, Пензенская, Ивановская, Саратовская, Еврейская автономная, Новгородская, Челябинская, Кировская, Новосибирская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, ХМАО, Приморский край, Татарстан и Мордовия, Курганская область.