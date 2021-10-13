Как и где взять справку об эпидокружении об отсутствии контактов с больными коронавирусом. Подробная инструкция

Пандемии коронавируса и не думает заканчиваться в России. В связи с этим россияне, в том числе жители Бердска, интересуются: как и где взять справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом? Как рассказали в пресс-центе ЦГБ Бердска, справку можно взять у участкового терапевта, но в любом случае нужен ПЦР-тест. «Курьер.Среда» более подробно рассказывает, как получить заветный документ.
Стоит отметить, что указанная справка также называется «об эпидокружении». Ее содержание заключается в том, что получатель справки не контактировал с зараженными коронавирусом в течение некоторого времени. Как правило, указывается срок в 14 дней. Предполагается, что за это время становится понятно - болеет ли человек ковидом.
Кому нужна такая справка:
если ребенок много времени болел или находился в отпуске, то такая справка предоставляется в образовательное учреждение - школу или детский сад;
также документ нужен тем, кто планирует отдых в санатории, пансионате или профилактории. Справка должна быть актуальна за 14 дней до даты въезда на отдых или лечение;
родители, которые планирует отправить детей на отдых в лагерь, также должны иметь на руках такую справку;
справку может потребовать и работодатель, который в курсе об отдыхе сотрудника за пределами страны или региона.
Кто выдает справку:
в госполиклинике по месту прописке. Например, у участкового терапевта или педиатра;
врачи инфекционисты и эпидемиологи также вправе выдать соответствующий документ;
этим полномочием наделены и территориальные отделения Роспотребнадзора;
врачи в частных медицинских клиниках также обладают этим правом.
Для того, чтобы не ошибиться, потенциальному получателю нужно позвонить в свою поликлинику или в местное подразделение Роспотребнадзора и спросить, где именно и кто выдает справки об эпидокружении из-за Covid-19.
Как получить справку о неконтакте с зараженными коронавирусом:
Справку абсолютно бесплатно выдаст участковый терапевт по месту регистрации. Обязательно нужно заблаговременно произвести запись на прием к медику.
Терапевт выдает такую справку на основании:
эпидемиологической обстановки в городе и регионе;
разговора с пациентом, который должен подробно рассказать, с кем он контактировал и были ли эти люди больны ковидом;
безусловно. проводится медосмотр на признаки острой респираторной вирусной инфекции;