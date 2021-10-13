«У нее были стеклянные глаза»: В Бердске очевидец рассказал, как автобус №6 раздавил пожилой пассажирке руку с букетом астры на остановке "Березовой"

Очевидец события инцидента с травмой пассажирки на остановке «Березовая» Бердска рассказала о случившемся «Курьер.Среда».
Что произошло?
Напомним, 12 октября, на остановке улицы «Красная Сибирь» под автобус попала женщина. Водитель муниципального пассажирского транспорта не понял, как это произошло.
«Всю ночь не спала»
Как сообщила сегодня, 13 октября, очевидец Татьяна Курбатова, от случившегося она до сих пор не может прийти в себя.
- Я почти всю ночь не спала. Я вышла из передней двери автобуса №6, а женщина, которая пострадала, за мной выходила. Я шла к улице Рогачева. Сделала буквально два-три шага и услышала крик. Кто-то на остановке закричал. Когда вернулась, то увидела, что женщина лежала под колесом. Была повреждена рука и частично ноги. Кто-то сказал, что водителю нужно сдать назад. Я ему крикнула, и он это сделал, - изложила бердчанка.
«У нее были стеклянные глаза»
По словам Татьяны, рука пострадавшей пассажирки была полностью в крови. Брюки также были ею запачканы. Женщине оказали первую помощь горожане, перетянув рану жгутом. Тем временем, Татьяна Курбатова начала звонить на телефон 112. Полиция и скорая помощь приехали на вызов оперативно.
- Два молодых парня вышли из машины «скорой» и сразу женщину на носилки положили. У нее видно болевой шок был. Она не кричала и не плакала. Глаза стеклянные были. До сих пор они передо мной,- высказалась жительница.
Татьяна с другими свидетелями ушла с места происшествия в 18:30. Бригада скорой помощи еще не уезжала. Рядом работали и полицейские.
- Стояли двое или трое мужчин в форме. Один был гражданский. Хоть кто-нибудь из них подошел бы на остановку и опросил бы очевидцев, что случилось! Даже никаких вопросов не задали. Народ через 30 минут разошелся, - утверждает Татьяна.
Предположительная причина
Как стало известно, народ, стоящий на остановке видел, как потерпевшая жительница Бердска не успела выйти из транспортного средства, а водитель совершил движение.
- Я постоянно пользуюсь общественным транспортом и частенько сталкиваюсь с тем, что народ еще не выходит, а автобус уже начинает движение. Это же не единичный случай. Кто пользуется транспортом, про это знает. Люди, стоящие на остановке говорили, что женщина медленно выходила. У нее в правой руке пакет был. Сумка еще была и букет с астрами. Сумки передали в "скорую". Цветы лежали. Проходящие мимо люди подумали, что кого-то сбили насмерть. Я цветы эти потом в урну выбросила, чтобы не было такой ассоциации,- отметила очевидец Татьяна Курбатова.
А что говорят в ПАТП?
Начальник ПАТП Бердска Елена Бороздина заявила редакции, что пока комментировать случившийся инцидент она не в праве. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
- Пока до конца непонятно, что произошло. Факт имеет место быть. Мнения людей разнятся. Пытаемся найти камеры и свидетелей. Разместили объявления об этом на остановках, - сказала Бороздина.
Также стало известно, что руководство связывалось и с семьей пострадавшей. Несчастную женщину посетили сотрудники автотранспортного предприятия в приемном покое БЦГБ. Каждый пассажир застрахован, но о выплате без экспертизы пока говорить рано.
Заявление госавтоинспекции
Впрочем, госавтоинспекция Новосибирской области сообщила, что пострадавшей женщине 65 лет. У нее закрытый перелом лучевой кости слева и рваная рана плеча.
За рулем автобуса находился водитель 1969 года рождения. Его водительский стаж составляет более 20 лет.
- ПАЗ 32054, следовал по ул. Красная Сибирь со стороны ул. Павлова в сторону ул. Рогачева и напротив дома № 118 по ул. Красная Сибирь при начале движения от остановки общественного транспорта «Березовая», допустил наезд на пешехода, который находился на краю проезжей части справа по ходу движения автобуса, - прокомментировала старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции Ольга Гейнисман.
Нарушения, которые удалось выявить госинспекторам: невыполнение требований обеспечения безопасности при начале движения; управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
Важна любая информация
Связаться с очевидцем события Татьяной Курбатовой вы можете по телефону: 8 913 909 99 49 (Татьяна Николаевна). Если вы были в момент случившегося на остановке, то позвоните в ПАТП Бердска по номеру: 8 (38341)5-19-20 или сообщите о деталях в полицию: 8(38341)3-00-23.
Это уже следствие попадания под колесо.
Как она туда попала "очевидец" не видела.