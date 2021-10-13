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В Новосибирской области местный житель насмерть забил 60-летнего мужчину табуреткой

6:34:5510/13/2021
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Конфликт произошел на почве ревности.

Убийство произошло в подсобке пилорамы. Фото: Следственный комитет

Вчера, 12 октября, в поселке Сузун Новосибирской области на пилораме было найдено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи СК по региону возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Выяснилось, что вечером во вторник в подсобном помещении пилорамы между 44-летним работником и 60-летним местным жителем возникла ссора на почве ревности. Конфликт дошел до драки, в результате чего 44-летний мужчина сильно избил кулаками своего оппонента. Тот упал на пол. После чего обидчик схватил табуретку и ударил мужчину по голове. Последний скончался на месте от полученных травм.

Через непродолжительное время сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в территориальный следственный орган.

Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении убийства. В ближайшее время по ходатайству следователя судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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