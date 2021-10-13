В Новосибирске главврач больницы назвала новые симптомы коронавируса

В Новосибирской области у заболевших коронавирусом начали фиксировать новые симптомы. К ним относятся: насморк, выпадение волос и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала главврач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.
Как отметила эксперт, каждый новый подтип приносит какой-то новый симптом. Если вспомнить начало пандемии, то все поголовно теряли обоняние и потом очень долго его восстанавливали. А уже сейчас только у 57% заболевших есть нарушения вкуса и обоняния.
На данный момент основные симптомы такие: сухой кашель, одышка, заложенность носа, высокая температура.
Медик отметила, что сейчас больше 200 вирусов вызывают симптомы ОРВИ. Даже обычный насморк, как при простуде, может быть коронавирусом. Поэтому врачи сразу предлагают сделать ПЦР-тест.
Добавим, индийский штамм вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта (38%). Намного реже наблюдается головная боль и головокружение — 10-12%, а также сыпь — 7-10%. У 30% заболевших выпадают волосы.
Стоит отметить, что сейчас в мире у коронавируса насчитывается более 16 тысяч мутаций.