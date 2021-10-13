В Бердске назвали пугающее число зараженных коронавирусом детей в школах и детских садах

На 13 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 1071 житель, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что выздоровели и выписались 2410 человек.
На сегодняшний день зафиксировано 6 новых пациентов с положительным COVID-19. А всего в городе зарегистрировано 2591 случай коронавирусной инфекции.
Ситуация в образовательных организациях такова: заболевших ковид – 115 воспитанников (СОШ - 48, ДС - 67) + 3 сотрудника. Контактных всего 2409, из них школы - 1295, сады - 1114. Закрыты по ковиду: 60 групп в дошкольных учреждениях и 48 классов.
По ОРВИ закрыты 9 групп ДС и 1 класс. Полное приостановление деятельности по ОРВИ:
- ДС №17 с 07 октября 2021-13 октября 2021,
- ДС №3 с 11.10.2021- 17.10.2021,
- ДС №24 с 12.10.2021 - 18.10.2021,
- ДС №26 с 12.10.2021 - 18.10.2021;
- ДС №24 с 12.10.2021-18.10.2021;
- ДС №28, ДС №16, ДС №27, ДС №12 с 13.10.2021 - 19.10.2021.