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Почему на улице Черемушной не делают дорогу!? Уже как три дня работы не ведутся вообще, хотя вчера писали, что работают и днём и ночью

7:06:3110/13/2021
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Куда смотрит власть города Бердска, мэр города? Что творится? Прошу обратить внимание на этот беспредел!

Из-за ремонта ул. Черемушной жители Бердска вынуждены ездить по тротуарам. Фото: Предоставлено Викторией

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Виктория Наумова (Лунева):

Почему на улице Черемушной не делают дорогу!? Уже как три дня работы не ведутся вообще, хотя вчера писали, что работают и днём и ночью. Кто работает, интересно. Ни техники, ни людей. Я живу в доме №38, все перерыли - ни пройти, ни проехать, как должны люди выезжать со дворов??? Приходится по тротуарам ездить, ни "скорой" не подъехать к дому, ни пожарной технике в случае чего. Выходишь на остановку, чтобы на работу уехать, и не знаешь, куда идти, где в данный момент останавливается маршрутка!!!! Куда смотрит власть города Бердска, мэр города? Что творится? Прошу обратить внимание на этот беспредел!

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ремонтмэрул. Черемушная
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