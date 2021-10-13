В рубрику "Сообщи свои новости" написала Виктория Наумова (Лунева):
Почему на улице Черемушной не делают дорогу!? Уже как три дня работы не ведутся вообще, хотя вчера писали, что работают и днём и ночью. Кто работает, интересно. Ни техники, ни людей. Я живу в доме №38, все перерыли - ни пройти, ни проехать, как должны люди выезжать со дворов??? Приходится по тротуарам ездить, ни "скорой" не подъехать к дому, ни пожарной технике в случае чего. Выходишь на остановку, чтобы на работу уехать, и не знаешь, куда идти, где в данный момент останавливается маршрутка!!!! Куда смотрит власть города Бердска, мэр города? Что творится? Прошу обратить внимание на этот беспредел!