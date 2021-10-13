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Как можно назвать мужика, который напился и ничего не понимает! Лезет к моей женщине, а потом просто кидается на тебя с кулаками!

7:11:4010/13/2021
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По итогу получает по морде и бежит писать заявление! Не спорю, сам не ангел. Но уж коли перебрал и по морде получил, сам виноват. Мужики, что с вами? Почему так происходит?

Мужчина схлопотал удар. Фото: pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Олег:

Люди добрые!!! Вот скажите, пожалуйста, как можно назвать мужика, который напился и ничего не понимает! Лезет к моей женщине, а потом просто кидается на тебя с кулаками! По итогу получает по морде и бежит писать заявление! Не спорю, сам не ангел. Но уж коли перебрал и по морде получил, сам виноват. Мужики, что с вами? Почему так происходит? Получил по синей бане, так будь пацаном выяснить все по трезвянке! Кто, за что и почему. Что заявы писать, да женщинами прикрываться? Случилось это вчера рядом с "Астором" в районе 11 вечера. Если есть очевидцы, то напишите, пожалуйста.

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