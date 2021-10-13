В рубрику "Сообщи свои новости" написал Олег:
Люди добрые!!! Вот скажите, пожалуйста, как можно назвать мужика, который напился и ничего не понимает! Лезет к моей женщине, а потом просто кидается на тебя с кулаками! По итогу получает по морде и бежит писать заявление! Не спорю, сам не ангел. Но уж коли перебрал и по морде получил, сам виноват. Мужики, что с вами? Почему так происходит? Получил по синей бане, так будь пацаном выяснить все по трезвянке! Кто, за что и почему. Что заявы писать, да женщинами прикрываться? Случилось это вчера рядом с "Астором" в районе 11 вечера. Если есть очевидцы, то напишите, пожалуйста.