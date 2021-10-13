В российских фитнес-клубах придумали альтернативу QR-кодам

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила заменить систему QR-кодов в нескольких регионах альтернативными ограничительными мерами, пишет пресс-служба ассоциации.
Добавим, в октябре в 13 регионах вступили в силу постановления о посещении фитнес-клубов по QR-кодам. В результате таких ограничений капитал фитнес-клубов (каждого региона) упадет от 25 до 200 миллионов рублей, а фитнес-клубы теряют 80-90 процентов трафика и выручки. И не факт, что потом, после снятия правил, все вернется на прежние места.
В ассоциации предложили заменить систему QR-кодов альтернативными мерами. Там считают, что можно ввести вакцинацию посетителей, в том числе 80-100-процентную вакцинацию сотрудников на территории клубов. Кроме того, в АОФИ предложили устанавливать ограничения по загрузке фитнес-клубов, сократить длительность программ, ввести скидки и бонусы для привившихся посетителей.
Напомним, с 25 октября, в Новосибирской области введут систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений, салонов красоты, санаториев и баз отдыха.