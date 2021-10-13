В Череповце скончались две роженицы с коронавирусом

Накануне в Череповце случилось страшное ЧП. Там погибли две молодые роженицы 29 и 35 лет. Они скончались в моногоспитале после тяжелых родов. Они обе болели коронавирусом.
Как стало известно, 29-летняя женщина недавно вышла замуж и это была ее первая беременность. По словам начальника Управления организации медицинской помощи по Череповцу Людмилы Дубовенко, погибшая заболела коронавирусом 29 сентября и пять дней лечилась дома сама. А 2 октября ей стало хуже и она вызвала скорую. Которая и привезла ее в больницу.
- В медицинское учреждение череповчанка попала на 31 неделе беременности, она состояла на учете в женской консультации. За помощью специалистов девушка обратилась, когда ей уже было трудно дышать. Врачи скорой медицинской помощи приехали и взяли экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным. В моногоспиталь череповчанку доставили в состоянии средней степени тяжести при сопутствующей беременности. Женщине была оказана вся необходимая терапия, которая разрешена беременным, - сообщила Дубовенко.
Но позже она начала задыхаться и консилиум врачей принял решение провести кесарево. На свет появился мальчик. После этого женщину увезли в реанимацию с поражением легких 62%. Врачи делали все возможное, чтобы спасти череповчанку, но 7 октября в 11:08 ее не стало.
Вторая роженица заболела 29 сентября, а 1 октября также вызвала скорую – ей было тяжело дышать. Ее сразу же подключили к аппарату ИВЛ: ее легкие были поражены на 50%. Пациентке не становилось лучше, и консилиум врачей решил делать кесарево сечение. У этой женщины родилась доношенная девочка. После операции состояние матери ухудшилось. Тогда девушку увезли в моногоспиталь для тяжелых больных –сразу в реанимацию: поражение легких – 47%. Она скончалась 10 октября, у нее были сопутствующие заболевания.