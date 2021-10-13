В центре Новосибирска иномарки провалились в огромную яму с кипятком

13 октября, днем, адский котел, появившийся из-за коммунальной аварии, подловил нескольких водителей в Новосибирске. Их автомобили провалились в гигантскую яму, наполненную кипятком, возмущаются горожане в паблике АСТ-54.
Очевидцы сообщают, что на улице Фрунзе рядом с перекрёстком провалился асфальт. Один из трех автомобилей наполовину оказался в яме с кипящей водой, также иномарки Lexus и Nissan Juke застряли в провале колёсами и не могут выбраться.
По информации в источнике, пострадавших при аварии нет. На место происшествия должна приехать группа спасателей.