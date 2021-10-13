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В Москве пенсионеры получат по 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса

8:32:0310/13/2021
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Мэр Собянин ввел новую поддерживающую меру.

Правительство идет на любые меры, только бы граждане прививались. Фото: Pixabay.com

С 23 июня по 31 декабря 2021 года в столице проходит программа поддержки граждан старше 65 лет. В данный период, если они сделают первую прививку, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Отметим, что в данной акции могут принимать участие и те, кто прошел повторную вакцинацию за указанный период.

В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания иммунитета и хорошего самочувствия. Добавим, что с начала проведения акции подарочные наборы получили больше 240 тысяч московских пенсионеров.

Однако правительство Москвы решило пойти дальше. Теперь местные власти установили компенсационную выплату пожилым гражданам. Сделано это для того, чтобы больше взрослых людей проходили вакцинацию. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить денежные средства. Но для этого необходимо подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

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выплатыпоощрения пенсионеры
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