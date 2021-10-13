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В Бердске завелись лягушки в затопленных грунтовыми водами домах: Дренажные колодцы за 85 млн рублей не помогают

11:55:4210/13/2021,Алина Бурова
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Бердчане не могут возделывать огород, который превратился в болото. Ремонт в домах им сделать также не удается. Каждый день люди надеются на чудо и молятся, чтобы вода не затопила их дома полностью.

Татьяна Рожкова показала свой участок и дом. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

С водой в погребах и подполе мирятся жители улицы Гагарина Бердска. Виной тому - подтопление грунтовыми водами. Горожане с наболевшей проблемой борются уже 6 лет.

- Вода поднимается до дома. Мы стелим доски и идем к воротам. До самых отдушин все затоплено с марта,- рассказала «Курьер.Среда» жительница дома по ул. Гагарина Татьяна Рожкова.

Вода вокруг дома Рожковой. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

По ее словам, вокруг дома уже пророс камыш. Женщина не может заниматься огородом - там образовалось болото, вырос камыш и завелись лягушки. Владелица участка неоднократно обращалась в администрацию города и даже писала президенту России, но решительных действий так и не добилась. Бердчанке направляли помпу для откачки воды. Устройство работало по несколько часов, но на следующий день вода вновь достигала прежнего уровня.

-Я считаю, что нам хотят помочь. Установили 5 колодцев, пригласили специалистов из Подмосковья, но мы не ощущаем работу. Говорили, что на эти колодцы приезжали сотрудники, но мы никого не видели, - произнесла Татьяна Степановна.

Подполье в доме бердчанки. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Мнение соседи поддержали возмущение, в том числе Александр Бахарев, живущий напротив.

- Как мы можем с этим бороться? Я откачаю, а вода опять появляется. Дождь маленько прошел, так все - полный погреб. В бане вода. МЧС сколько уже вызывали! Сейчас уже смысла нет, - сказал Бахарев.

Александр Бахарев рассказал о методах борьбы с подтоплением. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Жители, страдающие от подтопления, отметили, что желали бы произвести ремонт в своих домах, но и этого им сделать не удается. Строительные материалы намокают и работа идет насмарку. Как признаются люди, у них нет ни желания, ни денег делать это понапрасну.

Возможную причину выхода грунтовых вод они видят в возведении многоэтажек, построенных неподалеку. По мнению местных жителей, это именно высотные дома «перебили русло». По предположениям жителей, дренажным колодцам не хватает мощностей. С грунтовыми водами, по подсчетам бердчан, сталкиваются порядка 100 частных домов на улицах Советской, Красноармейской, Рогачева и Урицкого.

Отметим, что дренажную систему за 85 млн рублей в Бердске начали возводить в 2018 году после того, как стали рушиться частные дома, попавшие в зону затопления грунтовыми водами.

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров вчера, 12 октября, заявил, что лично съездит к Татьяне Рожковой и даст оценку происходящей ситуации.

- Возможно, затяжные дожди, которые были, подняли уровень грунтовых вод. Колодцы все исправны, насосы работают. Определенный эффект они несут. Я озадачусь,- отметил Владимир Захаров.

Владимир Захаров сказал, что вопрос о грунтовых водах взят на контроль. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Также и.о. главы города подчеркнул, что в настоящее время с грунтовыми водами возникает определенное затруднение.

- К нам поступают жалобы из тех районов, где никогда не было воды. Например, улицы Гоголя и Добролюбова. В подвалах и погребах на глубине 3,5 метра обнаружена грунтовая вода. Есть проблематика, - оценил Захаров.

В настоящее время на экспертизе находятся проекты дополнительных дренажных колодцев. Как сказал Захаров, Бердск первый в области кто «пошел» по этому пути.

Сейчас у муниципалитета стоит задача в продолжении работ в данном направлении. Видимо, пока жителям улицы Гагарина остается молиться за то, чтобы их дома окончательно не погрязли в трясине.

Дом Татьяны Степановны Рожковой понемногу разваливается. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Дом Татьяны Степановны Рожковой понемногу разваливается. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Погреб на улице Гагарина затоплен грунтовыми водами. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

По словам горожан, в этом месте находится один из дренажных колодцев. Фото:Алина Бурова/«Курьер.Среда»

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