«За ними следил наркоман»: Сестра одной из трех зарезанных и изнасилованных студенток из Башкирии рассказала жуткие подробности гибели девушек в Гае

О жестоком тройном убийстве в Оренбургской области, наверное, слышал уже каждый: в Гае в квартире на ул. Молодежной 30 сентября нашли голые тела молодых девушек 17, 18 и 19 лет с колото-резанными ранами грудной клетки и живота. Выяснилось, что погибшие — студентки гайского медколледжа. Все три девушки приехали учится в Гай из маленьких деревень Башкирии.
Обвиняемого в убийстве уже задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый орчанин — Александр Лазарев. Суд отправил рецидивиста в СИЗО на 2 месяца. Обвиняемому в зверской расправе над студентками вменяют 5 статей, в том числе за изнасилование и порчу имущества, ведь при попытке скрыть следы преступления, Лазарев поджег съёмную квартиру девушек.
Кстати, адвокат Лазарева — Ирина Санжиева - в беседе с «Курьер.Среда» 13 октября сообщила, что ее подзащитный запретил давать ей какие-то комментарии СМИ.
— Да, ранее я давала одному изданию комментарий, когда избирали меру пресечения ему, но сейчас пока не могу. Мой подзащитный против. Скажу только, что я - государственный адвокат, договора у нас с ним нет. Его адвокатом я оказалась по распределению специальной программы. Это пока все, что я могу сказать, — сообщила адвокат Лазарева Ирина Санжиева.
Между тем, как уже говорилось, «Курьер.Среда» провел специальное расследование жестокого убийства девушек, чтобы найти ответы на самые волнующие вопросы.
Через несколько дней после трагедии, журналисты «Курьер.Среда» побывали в Гае и выясняли, почему соседи убитых не слышали никаких шумов в ту роковую ночь, действительно ли девушки вели непристойный образ жизни и были ли знакомы со своим убийцей, а за несколько часов перед гибелью устроили вечеринку.
Тут есть маленький факт, который стоит упомянуть: за день до гибели одна из погибших поделилась в соцсетях фото с алкоголем, но вскоре, получив замечание куратора, фото удалила. Кстати, по некоторым данным, после трагедии директора медколледжа вызвали из отпуска, а куратора девушек отстранили от работы.
Но, даже несмотря на это, знакомые, соседи и преподаватели в Гае отзывались положительно об убитых. Никто не мог понять: за что с прилежными девушками расправился Лазарев.
Между тем, родные и коллеги обвиняемого в убийстве студенток тоже задавились вопросом: «Мог ли их семейный коллега убить беззащитных девушек». И в беседе с «Курьер.Среда» делились своими версиями и подробностями о жизни рецидивиста.
Но вернемся к одному из главных вопросов, на который пока не было ответов: что послужило истиной причиной расправы над девушками?
Напомним, ранее появлялась информация, что студентки якобы вымогали у Лазарева 50 000 рублей за интимные услуги. Якобы орчанин об этом заявил на допросе, но пока эта информация не нашла подтверждения, как и то, что одна из девушек якобы была с ним в отношениях и даже могла забеременеть. Все это не имеет официального подтверждения от следствия или знакомых погибших.
«Курьер.Среда» не стал собирать слухи и верить догадкам, а поехал в Башкирию, на Родину погибших девушек, чтобы пообщаться с их родными и близкими и, наконец, пролить свет на загадочные обстоятельства гибели девушек. Забегая вперед, сообщим, удалось выяснить ужасные подробности о версии гибели девушек от их родных. О том, как это было сейчас расскажем.
Увидеть журналистов в этой части Башкирии никто не ожидал, сказать, что в республике «Курьер.Среда» встретили доброжелательно, нельзя. И неудивительно, ведь в этих краях гости из других регионов - редкость. Но тут стоит отметить, что и повод для поездки был ужасный — гибель трех девушек-студенток.
Деревня Верхнеидрисово находится в 29 км от Баймака — райцентра. Именно в этой деревне с населением в 400 человек жила, а теперь похоронена, одна из погибших девушек - Айна (имя изменено-прим. ред.).
На могиле 17-летней студентки в Башкирии побывали журналисты «Курьер.Среда»: скромно лежит букет искусственных цветов, а цифры на гранитном памятнике вызывает щемящее чувство в груди — 30.09.2021 - дата смерти. Похоронена девушка буквально через улицу от своего дома, где прожила 15 лет до поступления в Гайский медицинский колледж.
После кладбища направляемся к дому, где живет семья Айны. Хозяев дома нет, они уехали в Орск на очередную беседу со следователями.
Из дома выходит младшая сестра убитой — Зарина (имя изменено - прим. ред.) и маленький брат. Садимся с девушкой на лавочку около ворот и начинается долгий, эмоциональный, с шокирующими фактами разговор.
Зарина поведала «Курьер.Среда» о том, что ее сестра всю жизнь хотела стать медиком, прилежно училась в школе в соседней деревне, а потом и в колледже. Девушка вынесла альбом с выпускного своей сестры. На снимках — Айна и ее одноклассники.
— Она училась очень хорошо, всегда хотела стать медиком. После колледжа хотела в высшее учебное заведение поступать. Я не приезжала к ней никогда, она приезжала к нам часто. В этом году 30 августа сестра уехала в Гай на учебу. Она ведь на 3 курсе была уже, - рассказала сестра погибшей девушки.
Зарина также поделилась, что все три девушки давно дружили, часто ездили друг к другу в гости. Этим летом перед новым учебным годом все три студентки гостили у семьи Айны. Строили планы на свою жизнь. Ведь известно, что у Айны был молодой человек, которого, кстати, изначально подозревали в жестокой расправе над любимой и ее подругами. Но это не подтвердилось.
— Они все дружили, я тоже с ними общалась со всеми. Мы каждый день общались с девочками. Они тоже были очень хорошими, я лично их давно знаю. У сестры был парень, они с апреля встречаться стали. Сюда он не приезжал, он из Мелеуза. Я знаю, что у него были серьёзные намерения, почему его подозревали в причастности к убийству - не знаю даже, — сообщила Зарина.
А дальше девушка поведала ужасные вещи: оказалось, что Айна и ее подруги рассказывали про неизвестного мужчину, который к ним приставал, а потом и вовсе следил.
Первое упоминание о странном мужчине сестра Зарины сделала в сентябре. Она тогда написала ей, что местный наркоман к ним приставал где-то около дома, но они не придали этому значение. Затем, по словам Зарины, мужчина продолжал девушек доставать: приходил к колледжу и караулил их после занятий.
А за несколько часов перед гибелью Айна сказала про странные звуки в квартире. После трагедии брат увидел, что на окне не было шурупов. Это привело к догадке — Лазарев или некто мог проникнуть в квартиру к девушкам. Ведь она расположена на первом этаже.
— Другая подруга тоже говорила про это. Мы полиции сказали об этом, они это проверяют, наверное. Получается, в ту ночь она мне написала: «Я тебя люблю» и пошла спать, на этом было все. А в 11 утра мне написали подруги ее из деревни, я не видела новости, мама тоже. Позвонили потом куратору и та подтвердила. Брат, когда приезжал туда, в Гай, на эту квартиру, увидел, что на окне шурупов нет. Многие пишут про какое-то поведение моей сестры и подруг ее, но не понимаю, на чем основывается весь этот бред, — высказалась Зарина.
Слова сестры подтверждает и подруга убитой. Девушка поделилась, что Айна действительно говорила про какого-то мужчину, но вскользь.
— Да, она упоминала. Но, наверное, потом не хотела нас беспокоить, я думаю. Может, и не рассказывала ещё потом. Я живу здесь в Идрисово, мы давно знаем друг друга - всю жизнь. Вся деревня убита горем, да и соседние тоже, - поделилась подруга.
К сожалению, родители девушек уже не хотят общаться с журналистами. Родные уверенны: все, что писали некоторые СМИ ранее об их дочерях - неподтвержденные данные.
В беседе с «Курьер.Среда» несколько дней назад мама Айны рассказала, что устала от нападок журналистов. Женщина просила все это прекратить.
— Мне трудно все это говорить. Просто прекратите все это, — сказала горем убитая мать.
Между тем, становится ясно: расследование уголовного дела об убийстве трех девушек в Гае обрастает новыми подробностями и фактами. Напомним, на данный момент Александру Лазареву грозит пожизненный срок, который он, возможно, будет отбывать в родных краях — в Соль-Илецком «Черном дельфине».