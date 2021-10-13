Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Певец Стас Пьеха заявил, что в России необходимо сделать «гостевой» институт брака

9:15:2110/13/2021
0

Он считает, что это поможет укрепить отношения.

Стас Пьеха поразмышлял о семейной строе. Фото: instagram wolfieha

На днях известный российский певец Стас Пьеха шокировал фанаток своим мнением. Он высказал, что институт брака нужно сделать «гостевым». По мнению артиста, такой метод сможет укрепить семейные отношения, а не разрушить их, передает слова артиста издание «Газета.ру».

Мужчина заявил, что ему нравится уровень гостевого брака. Он также добавил, что это не ухудшает взаимоотношения в семье. Данная модель не указывает на то, что каждый живет своей жизнью и изменяет партнеру.

Пьеха уверен, гостевой брак сбавляет до минимума вероятность измен. Также люди перестанут лгать друг другу. Будет меньше конфликтов.

Боимся, что основная аудитория артиста не согласится с его мнением, так как большинство его фанаток-взрослые женщины, скорее всего, уже замужние. И с видением брака любимого исполнителя они могут поспорить.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
семьямнениешоу-бизнес
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы согласились бы с мнением артиста?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Певец Стас Пьеха заявил, что в России необходимо сделать «гостевой» институт брака
9:15:21 10/13/2021
Певец Стас Пьеха заявил, что в России необходимо сделать «гостевой» институт брака
Лучшие обряды на деньги, здоровье и любовь на растущую луну в любом месяце
9:00:57 10/13/2021
Лучшие обряды на деньги, здоровье и любовь на растущую луну в любом месяце
В Новосибирске судебные приставы помогли родственникам погибшей взыскать более 1 млн рублей с виновника гибели
8:54:05 10/13/2021
В Новосибирске судебные приставы помогли родственникам погибшей взыскать более 1 млн рублей с виновника гибели
Бердск«У нее были стеклянные глаза»: В Бердске очевидец рассказал, как автобус №6 раздавил пожилой пассажирке руку с букетом астры на остановке "Березовая"
8:45:31 10/13/2021
«У нее были стеклянные глаза»: В Бердске очевидец рассказал, как автобус №6 раздавил пожилой пассажирке руку с букетом астры на остановке "Березовая"
БердскВ суде Бердска по громкому делу о гибели 78-летней Галины Сырмолотовой у парка Победы прокурор запросил 14 лет колонии подсудимому Алексею Панарину
8:38:29 10/13/2021
В суде Бердска по громкому делу о гибели 78-летней Галины Сырмолотовой у парка Победы прокурор запросил 14 лет колонии подсудимому Алексею Панарину
В Москве пенсионеры получат по 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса
8:32:03 10/13/2021
В Москве пенсионеры получат по 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса
В центре Новосибирска иномарки провалились в огромную яму с кипятком
8:17:52 10/13/2021
В центре Новосибирска иномарки провалились в огромную яму с кипятком
В Череповце скончались две роженицы с коронавирусом
8:12:09 10/13/2021
В Череповце скончались две роженицы с коронавирусом
Гороскоп Павла Глобы на 2022 год: для каждого знака зодиака самое важное
8:00:07 10/13/2021
Гороскоп Павла Глобы на 2022 год: для каждого знака зодиака самое важное
В российских фитнес-клубах придумали альтернативу QR-кодам
7:57:04 10/13/2021
В российских фитнес-клубах придумали альтернативу QR-кодам