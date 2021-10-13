Певец Стас Пьеха заявил, что в России необходимо сделать «гостевой» институт брака

На днях известный российский певец Стас Пьеха шокировал фанаток своим мнением. Он высказал, что институт брака нужно сделать «гостевым». По мнению артиста, такой метод сможет укрепить семейные отношения, а не разрушить их, передает слова артиста издание «Газета.ру».
Мужчина заявил, что ему нравится уровень гостевого брака. Он также добавил, что это не ухудшает взаимоотношения в семье. Данная модель не указывает на то, что каждый живет своей жизнью и изменяет партнеру.
Пьеха уверен, гостевой брак сбавляет до минимума вероятность измен. Также люди перестанут лгать друг другу. Будет меньше конфликтов.
Боимся, что основная аудитория артиста не согласится с его мнением, так как большинство его фанаток-взрослые женщины, скорее всего, уже замужние. И с видением брака любимого исполнителя они могут поспорить.