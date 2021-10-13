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13.10
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В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса

9:47:4210/13/2021
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Снова выявили больше 28 тысяч зараженных.

Коронавирус снова бьет рекорды. Фото: pixabay

На 13 октября в России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также отметим, что за такой же период зафиксировано 984 случая смерти, но 21 801 выздоровевших.

Самое большое количество заболевших выявлено в Москве - 4 410 новых заражённых — это на 289 меньше, чем вчера. А вот в Подмосковье заразились 1 898 человек.

Напомним, во многих регионах страны вводят жесткие меры по защите от распространения коронавируса. Так, например, в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию некоторым категориям граждан. Также с 25 октября в области будет действовать пропускная система в общественные места только с QR-кодом.

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