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13.10
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Момент ДТП с автомобилем Ксении Собчак попал на видео

9:31:2510/13/2021
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В страшной аварии погиб один человек.

Автомобиль Собчак попал в страшное ДТП.
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak


Момент смертельного ДТП в Сочи, в котором участвовал Майбах Ксении Собчак попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах виден момент столкновения, а также повреждения автомобилей.

Напомним, 9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате страшной аварии погиб один человек, еще двое получили тяжелые травмы.


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аварияДТП с Собчаксмерть в ДТП
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