Момент ДТП с автомобилем Ксении Собчак попал на видео

Момент смертельного ДТП в Сочи, в котором участвовал Майбах Ксении Собчак попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах виден момент столкновения, а также повреждения автомобилей.
Напомним, 9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.
В результате страшной аварии погиб один человек, еще двое получили тяжелые травмы.