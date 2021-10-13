Смертельный удар током в лесхозе Бердска: СК не нашел состава преступления в гибели водителя и страшных ожогах двух 18-летних ребят при сборе шишек

Пострадавшего от удара током 18-летнего Алексея Симона из Бердска на днях выписали из новосибирского ожогового центра. Как рассказала 13 октября «Курьер.Среда» его мама Дарья Пашкова, ее 18-летний сын после 30 дней, проведенных в больнице, сейчас лежит дома. Он находится под присмотром заведующего хирургическим отделение Бердской ЦГБ Святослава Пьянкова Леше ампутировали три пальцы на одной ноге, два — на другой, на руках поврежденные фаланги врачам удалось сохранить.
На ампутированные и особенно обожженные места ему пересадили кожу. По словам Дарьи, беспокойство у врачей вызывают прожженные до костей участки рук, где ток нашел выход наружу, пройдя через тело. Пока отсутствует подвижность кистей.
- На левой ноге еще один палец под вопросом. Врачи переживают за места на запястьях, где проходит кровеносная система и есть сухожилия. Спасибо доктору Пьянкову за предельное к нам внимание. Он наблюдает за состоянием пересаженной с бедра кожи, - отметила мама Алексея, указав при этом, что вызванный в пятницу на дом врач до сих пор не приехал, а перевязки делать надо.
Нет состава преступления.
Вместе с тем, Следственный комитет, расследовавший смертельное происшествие в Бердском лесхозе сделал выводы об отсутствии состава преступления и «отказной» материал направил в прокуратуру, заявила мама пострадавшего.
- При этом, следователи СК ни пострадавших, ни нас не опрашивали. Оказалось достаточным того, что мальчишки рассказали полицейским сразу после трагедии. Но у них никто не спрашивал, как они узнали о возможности подзаработать на шишках, кто их пригласил на работу и многое другое. Полицию интересовал только сам факт происшествия. На основе этого Следственный комитет сделал вывод, что нет состава преступления, - пояснила Дарья, отметив, что в СК она побывала 12 октября.
По ее словам, следователь основывался на информации о том, что лесхоз пострадавших на работу не брал, что якобы организация лишь принимает шишки от населения — люди сами собирают и сдают. Виновным в трагедии признали погибшего Валерия Овчинникова, который был за рулем ЗиЛа, а значит, и спрашивать не с кого. Оказалось, что и автомобиль с подъемным краном, который задел провода ЛЭП, принадлежит не Бердскому лесхозу, а физическому лицу — заместителю директора. Якобы по устной договоренности с Овчинниковым и по его просьбе он предоставил технику для сбора шишек в частном порядке.
- Но мы записывали все разговоры с представителями лесхоза, коими подтверждается факт того, что Андрей Николаевич взял мальчишек на работу. После встречи со следователем я перезвонила ему и рассказал об этом. И он мне сказал, что это меняет дело. Следователь пообещал сделать запрос в прокуратуру, отозвать отказной материал и возобновить расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. У меня есть и переписка мальчишек. Все это в СК обещали приобщить и проверить, - констатирует Дарья.
Как сообщал «Курьер.Среда», мама Алексея Симона намерена обратиться с исковым заявлением в суд о компенсации материальных затрат на лечение сына и морального вреда. Адвокат посоветовал ей не торопиться, дождаться возбуждения уголовного дела, собирать чеки, справки, рецепты и рекомендации врачей.
Директор АО «Бердский лесхоз» Валерий Носков заявил, что не скрывается от встречи с родителями пострадавших, готов оказывать посильную помощь. Но пока, по его словам, делать какие-то выводы преждевременно — еще не сказал свое слово Следственный комитет, проводящий проверку по факту гибели человека.
Счастливое спасение.
Вячеслав Маковский и Алексей Симон, закончив 11-классов в 2021 году, поступили в Бердский политехнический колледж на электриков. Затем они хотели продолжить учебу в вузах. Перед новым учебным годом юноши решили подзаработать на новые кроссовки и пошли собирать еловые шишки в лесхоз. За 1 кг там платят 40 рублей. Но 26 августа рабочий день у них так и не начался. Стрела крана, установленного на ЗиЛе, задела провода линии электропередачи. 66-летний водитель Валерий Овчинников погиб на месте от удара током — его тело обуглилось. А Алексей в это время держался за люльку, собираясь в нее залезать. Слава стоял рядом, еще не прикоснулся к машине. Но он бросился спасать друга, поэтому в больницу попали оба.
- Слава стоял рядом, а Леша полез в люльку. И когда он к ней прикоснулся, произошла вспышка, треск. Слава мне рассказал, что Алексея всего трясло — голова болталась. Он подбежал, чтобы оттолкнуть сына от машины. Но его отбросило волной. Он упал, но когда увидел, что у Алексея горят кроссовки, вскочил и толкнул его. Они упали вместе — Вячеслав на Лешу. И тут он понял, что у Алексея сердце не бьется. Слава закричал. Тогда подбежал сотрудник лесхоза Константин Морозов, положил его на колено, достал язык и сделал массаж сердца. И тут Леша пришел в себя и открыл глаза, - вспоминает Дарья историю спасения сына.
Она никогда не забудет то, что сделали для Алексея и для нее Вячеслав Маковский и Константин Морозов. Они подарили ее сыну вторую жизнь.