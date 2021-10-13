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Смертельный удар током в лесхозе Бердска: СК не нашел состава преступления в гибели водителя и страшных ожогах двух 18-летних ребят при сборе шишек

9:36:4810/13/2021,Анастасия Солодкова
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Впрочем, следователь пообещал вернуть материалы расследования из прокуратуры по вновь открывшимся обстоятельствам. Родители пострадавших нашли доказательства приема на работу их сыновей, хотя Бердский лесхоз это отрицает.

Обугленное тело водителя поливали пожарные. Двоих пострадавших немедленно отвезли в больницу. Фото: «Курьер.Среда»

Пострадавшего от удара током 18-летнего Алексея Симона из Бердска на днях выписали из новосибирского ожогового центра. Как рассказала 13 октября «Курьер.Среда» его мама Дарья Пашкова, ее 18-летний сын после 30 дней, проведенных в больнице, сейчас лежит дома. Он находится под присмотром заведующего хирургическим отделение Бердской ЦГБ Святослава Пьянкова Леше ампутировали три пальцы на одной ноге, два — на другой, на руках поврежденные фаланги врачам удалось сохранить.

На ампутированные и особенно обожженные места ему пересадили кожу. По словам Дарьи, беспокойство у врачей вызывают прожженные до костей участки рук, где ток нашел выход наружу, пройдя через тело. Пока отсутствует подвижность кистей.
- На левой ноге еще один палец под вопросом. Врачи переживают за места на запястьях, где проходит кровеносная система и есть сухожилия. Спасибо доктору Пьянкову за предельное к нам внимание. Он наблюдает за состоянием пересаженной с бедра кожи, - отметила мама Алексея, указав при этом, что вызванный в пятницу на дом врач до сих пор не приехал, а перевязки делать надо.

Нет состава преступления.

Вместе с тем, Следственный комитет, расследовавший смертельное происшествие в Бердском лесхозе сделал выводы об отсутствии состава преступления и «отказной» материал направил в прокуратуру, заявила мама пострадавшего.

- При этом, следователи СК ни пострадавших, ни нас не опрашивали. Оказалось достаточным того, что мальчишки рассказали полицейским сразу после трагедии. Но у них никто не спрашивал, как они узнали о возможности подзаработать на шишках, кто их пригласил на работу и многое другое. Полицию интересовал только сам факт происшествия. На основе этого Следственный комитет сделал вывод, что нет состава преступления, - пояснила Дарья, отметив, что в СК она побывала 12 октября.

По ее словам, следователь основывался на информации о том, что лесхоз пострадавших на работу не брал, что якобы организация лишь принимает шишки от населения — люди сами собирают и сдают. Виновным в трагедии признали погибшего Валерия Овчинникова, который был за рулем ЗиЛа, а значит, и спрашивать не с кого. Оказалось, что и автомобиль с подъемным краном, который задел провода ЛЭП, принадлежит не Бердскому лесхозу, а физическому лицу — заместителю директора. Якобы по устной договоренности с Овчинниковым и по его просьбе он предоставил технику для сбора шишек в частном порядке.

- Но мы записывали все разговоры с представителями лесхоза, коими подтверждается факт того, что Андрей Николаевич взял мальчишек на работу. После встречи со следователем я перезвонила ему и рассказал об этом. И он мне сказал, что это меняет дело. Следователь пообещал сделать запрос в прокуратуру, отозвать отказной материал и возобновить расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. У меня есть и переписка мальчишек. Все это в СК обещали приобщить и проверить, - констатирует Дарья.

Как сообщал «Курьер.Среда», мама Алексея Симона намерена обратиться с исковым заявлением в суд о компенсации материальных затрат на лечение сына и морального вреда. Адвокат посоветовал ей не торопиться, дождаться возбуждения уголовного дела, собирать чеки, справки, рецепты и рекомендации врачей.

Директор АО «Бердский лесхоз» Валерий Носков заявил, что не скрывается от встречи с родителями пострадавших, готов оказывать посильную помощь. Но пока, по его словам, делать какие-то выводы преждевременно — еще не сказал свое слово Следственный комитет, проводящий проверку по факту гибели человека.

Счастливое спасение.

Вячеслав Маковский и Алексей Симон, закончив 11-классов в 2021 году, поступили в Бердский политехнический колледж на электриков. Затем они хотели продолжить учебу в вузах. Перед новым учебным годом юноши решили подзаработать на новые кроссовки и пошли собирать еловые шишки в лесхоз. За 1 кг там платят 40 рублей. Но 26 августа рабочий день у них так и не начался. Стрела крана, установленного на ЗиЛе, задела провода линии электропередачи. 66-летний водитель Валерий Овчинников погиб на месте от удара током — его тело обуглилось. А Алексей в это время держался за люльку, собираясь в нее залезать. Слава стоял рядом, еще не прикоснулся к машине. Но он бросился спасать друга, поэтому в больницу попали оба.

- Слава стоял рядом, а Леша полез в люльку. И когда он к ней прикоснулся, произошла вспышка, треск. Слава мне рассказал, что Алексея всего трясло — голова болталась. Он подбежал, чтобы оттолкнуть сына от машины. Но его отбросило волной. Он упал, но когда увидел, что у Алексея горят кроссовки, вскочил и толкнул его. Они упали вместе — Вячеслав на Лешу. И тут он понял, что у Алексея сердце не бьется. Слава закричал. Тогда подбежал сотрудник лесхоза Константин Морозов, положил его на колено, достал язык и сделал массаж сердца. И тут Леша пришел в себя и открыл глаза, - вспоминает Дарья историю спасения сына.

Она никогда не забудет то, что сделали для Алексея и для нее Вячеслав Маковский и Константин Морозов. Они подарили ее сыну вторую жизнь.

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