Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске три больницы и 21 жилой дом остались без отопления из-за аварии с прорывом трубы

10:19:4510/13/2021
0

На месте прорыва размылся грунт и образовалась яма, в которую провалились два автомобиля.

Две легковушки провалились под землю в Новосибирске. Фото: АСТ-54

В Новосибирске две машины провалились под землю после прорыва трубы. Для устранения последствий аварии в районе происшествия от отопления отключили три медицинских учреждения 21 жилой многоквартирный дом.

Авария с трубопроводом произошла на улице семьи Шамшиных. Провал образовался после размыва грунта под напором кипящей воды.

Ранее в СМИ были опубликованы кадры с места происшествия.

- Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность компании застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения - 21 многоквартирный дом и три больницы, - говорится в сообщении пресс-службы СГК.

Сообщается что ответственность СГК была застрахована, ущерб владельцам автомобилей возместят. Устранение последствий аварии будет осуществляться до утра 14 октября, об этом сообщили в службе СГК, пишут в паблике АСТ-54.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отключение отопленияпровал в землемашины провалились
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новосибирские власти хотят сменить оператора по вывозу мусора в регионе
10:03:40 10/13/2021
Новосибирские власти хотят сменить оператора по вывозу мусора в регионе
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса
9:47:42 10/13/2021
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса
БердскСмертельный удар током в лесхозе Бердска: СК не нашел состава преступления в гибели водителя и страшных ожогах двух 18-летних ребят при сборе шишек
9:36:48 10/13/2021
Смертельный удар током в лесхозе Бердска: СК не нашел состава преступления в гибели водителя и страшных ожогах двух 18-летних ребят при сборе шишек
Момент ДТП с автомобилем Ксении Собчак попал на видео
9:31:25 10/13/2021
Момент ДТП с автомобилем Ксении Собчак попал на видео
Певец Стас Пьеха заявил, что в России необходимо сделать «гостевой» институт брака
9:15:21 10/13/2021
Певец Стас Пьеха заявил, что в России необходимо сделать «гостевой» институт брака
Лучшие обряды на деньги, здоровье и любовь на растущую луну в любом месяце
9:00:57 10/13/2021
Лучшие обряды на деньги, здоровье и любовь на растущую луну в любом месяце
В Новосибирске судебные приставы помогли родственникам погибшей взыскать более 1 млн рублей с виновника гибели
8:54:05 10/13/2021
В Новосибирске судебные приставы помогли родственникам погибшей взыскать более 1 млн рублей с виновника гибели
Бердск«У нее были стеклянные глаза»: В Бердске очевидец рассказал, как автобус №6 раздавил пожилой пассажирке руку с букетом астры на остановке "Березовой"
8:45:31 10/13/2021
«У нее были стеклянные глаза»: В Бердске очевидец рассказал, как автобус №6 раздавил пожилой пассажирке руку с букетом астры на остановке "Березовой"
БердскВ суде Бердска по громкому делу о гибели 78-летней Галины Сырмолотовой у парка Победы прокурор запросил 14 лет колонии подсудимому Алексею Панарину
8:38:29 10/13/2021
В суде Бердска по громкому делу о гибели 78-летней Галины Сырмолотовой у парка Победы прокурор запросил 14 лет колонии подсудимому Алексею Панарину
В Москве пенсионеры получат по 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса
8:32:03 10/13/2021
В Москве пенсионеры получат по 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса