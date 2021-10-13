В Новосибирске три больницы и 21 жилой дом остались без отопления из-за аварии с прорывом трубы

В Новосибирске две машины провалились под землю после прорыва трубы. Для устранения последствий аварии в районе происшествия от отопления отключили три медицинских учреждения 21 жилой многоквартирный дом.
Авария с трубопроводом произошла на улице семьи Шамшиных. Провал образовался после размыва грунта под напором кипящей воды.
Ранее в СМИ были опубликованы кадры с места происшествия.
- Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность компании застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения - 21 многоквартирный дом и три больницы, - говорится в сообщении пресс-службы СГК.
Сообщается что ответственность СГК была застрахована, ущерб владельцам автомобилей возместят. Устранение последствий аварии будет осуществляться до утра 14 октября, об этом сообщили в службе СГК, пишут в паблике АСТ-54.