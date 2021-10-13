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Актер Никита Струков из «Улиц разбитых фонарей» обвиняется в педофилии и в спаивании детей

10:35:1510/13/2021
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В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел.

Никита Струков. Кадр из фильма "Инспектор Купер-2". Фото: Кино-театр.ру

13 октября, в среду, стало известно, что актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова, обвиненного в педофилии, также обвинили в спаивании несовершеннолетних, информацию передает РЕН-ТВ.

Как выяснил следственный комитет, 62-летний артист неоднократно склонял детей к распитию алкоголя в период с 2018-го по 2019 год. Сейчас в отношении Струкова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

Напомним, ранее Струкова обвинили в педофилии еще в январе. К тому же, само заявление на него написал 15-летний пострадавший. Сообщалось, что тот познакомился со Струковым в детском лагере в Ленинградской области, где артист подрабатывал вожатым. В апреле артиста арестовали.

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задержаниепедофилияшоу-бизнес
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