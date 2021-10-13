Актер Никита Струков из «Улиц разбитых фонарей» обвиняется в педофилии и в спаивании детей

13 октября, в среду, стало известно, что актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова, обвиненного в педофилии, также обвинили в спаивании несовершеннолетних, информацию передает РЕН-ТВ.
Как выяснил следственный комитет, 62-летний артист неоднократно склонял детей к распитию алкоголя в период с 2018-го по 2019 год. Сейчас в отношении Струкова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).
Напомним, ранее Струкова обвинили в педофилии еще в январе. К тому же, само заявление на него написал 15-летний пострадавший. Сообщалось, что тот познакомился со Струковым в детском лагере в Ленинградской области, где артист подрабатывал вожатым. В апреле артиста арестовали.