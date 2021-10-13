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В Минздраве назвали причины для медотвода от вакцинации против коронавируса

10:49:4510/13/2021
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Постоянный запрет на прививки выдается пациентам, у которых есть аллергия на один из компонентов вакцины.

Вакцинацию не сделают тем, у кого есть аллергия. Фото: Pxfuel
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Минздраве перечислили причины, по которым можно не делать прививку от коронавируса. Там отметили, что постоянный медотвод выдается тем пациентам, у которых есть аллергическая реакция на один из компонентов препарата.

Также не привьют тех пациентов, у которых наблюдается развитие аллергической реакции (анафилактический шок или отек гортани). Отложат введение препарата от коронавируса для тех граждан, у которых обострились хронические заболевания или он в настоящее время болеет инфекционным или неинфекционным заболеванием. Пока граждане до 18 лет также не подлежат вакцинации.

Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что через две недели может начаться вакцинация несовершеннолетних с 12 лет.

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вакцинациямедотводпричины отказа от прививокМинздрав России
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