В Минздраве назвали причины для медотвода от вакцинации против коронавируса

В Минздраве перечислили причины, по которым можно не делать прививку от коронавируса. Там отметили, что постоянный медотвод выдается тем пациентам, у которых есть аллергическая реакция на один из компонентов препарата.
Также не привьют тех пациентов, у которых наблюдается развитие аллергической реакции (анафилактический шок или отек гортани). Отложат введение препарата от коронавируса для тех граждан, у которых обострились хронические заболевания или он в настоящее время болеет инфекционным или неинфекционным заболеванием. Пока граждане до 18 лет также не подлежат вакцинации.
Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что через две недели может начаться вакцинация несовершеннолетних с 12 лет.