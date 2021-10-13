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Наталью Поклонскую президент назначил послом в Кабо-Верде

10:51:1010/13/2021
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Политик призналась, что давно об этом мечтала.

Наталья Поклонская призналась, что мечтала быть дипломатом. Фото: Википедия.

13 октября, в Москве, президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Параллельно с этим решением, Путин другим указом освободил от обязанностей, уже бывшего посла в Кабо-Верде, Владимира Соколенко.

Сама же Поклонская заявила обрадовалась решению. Политик отметила, что уже прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии. Она добавила, что ей нравится эта работа и получает от нее удовольствие. Женщина поблагодарила президента за возложенную на ее хрупкие плечи ответственность за этот участок. Мечта Поклонской стать дипломатом осуществилась.

Напомним, до этого Наталья была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в этом году, но еще в мае сняла свою кандидатуру.

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