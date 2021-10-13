Иммунолог рассказал, сколько ждать, чтобы появились антитела после повторной вакцинации

13 октября, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью с радио Sputnik рассказал, как долго ужно ждать, чтобы в организме появились антитела к коронавирусу после повторной вакцинации.
Обычно маленькое количество антител имеется у человека, если прошло достаточное количество времени с первой вакцинации. Порой их может не быть совсем. Таким образом, организм не в полной мере защищен. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза вакцины подействовала, прокомментировал иммунолог.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске главврач больницы назвала новые симптомы коронавируса.