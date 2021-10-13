В Черногории обладателями «золотых паспортов» стали 166 человек, в том числе с известными фамилиями

В МВД Черногории был обнародован список россиян, которые смогли получить гражданство европейской страны в обмен на инвестиции. В списке 166 человек, среди которых 48 заявителей и 118 членов их семей. Все они стали гражданами в период за 2020-2021 годы. В документе указаны имена, место рождения граждан и предыдущее гражданство, остальных сведений либо нет, либо они закрашены черным.
Среди получателей заветного гражданства Черногории Олег Сафонов - полный тезка экс-главы Ростуризма. В его заявлении в качестве места рождения указан город Целиноград (сейчас Нурсултан), где родился и бывший глава Ростуризма, Владимир Правдивый, полный тезка генерального директора «Авито». Место рождения — село Арзгир в Ставропольском крае — также совпадает, Александр Ширяев, тезка члена совета директоров ТМК, он родился в Курганской области, Андрей Городилов, тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича, Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит».
В 2018 году в Черногории объявили о решении давать гражданство тем людям, кто сделает благотворительный взнос в экономику страны в размере 100 тысяч евро и купит недвижимость не дешевле 250 тысяч евро. Действовать данная программа начала только в конце 2019 года. Всего власти запланировали выдать не более 2 тысяч «золотых паспортов», после чего программа будет закрыта.
Подобные программы по выдаче гражданства за инвестиции действовали на Кипре и на Мальте, однако после серии расследований в СМИ власти Кипра стали проверять все выданные с 2002 года паспорта и приняли решение больше не предоставлять подобных услуг. Оказалось, что на Кипре обходными путями, противоречащими закону, было выдано более 4 тысяч паспортов с гражданством.