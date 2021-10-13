Прокуратура Новосибирска проверяет коммунальщиков после провала автомобилей в яму с кипятком

По сообщению СМИ новосибирская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о теплоснабжении, сообщили 13 сентября в региональном надзорном органе.
Как уточнили в ведомстве, прокурор Новосибирска Роман Сивак поручил проверить исполнение законодательства о теплоснабжении и подготовке к отопительному сезону из-за провала машин в яму с кипятком.
Как сообщал "Курьер.Среда", в среду три больницы и 21 дом в Новосибирске отключили от теплоснабжения из-за прорыва трубопровода на ул. Семьи Шамшиных.
-Под напором воды образовалась яма, в которую провалились два автомобиля. Прокуратура проверит соблюдение эксплуатирующей тепловые сети организацией законодательства о теплоснабжении, оценит полноту и достаточность принимаемых мер к обеспечению надежности теплоснабжения и соблюдению жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
На ЧП отреагировали в Сибирской генерирующей компании:
- Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность компании застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения - 21 многоквартирный дом и три больницы.
Ликвидацию последствий аварии планируют до утра четверга, сообщили в пресс-службе СГК.