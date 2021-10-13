Под Тамбовом останки пропавшего 9 лет назад мужчины нашли в автомобиле Volvo-740 на дне пруда

Автомобиль с человеческими останками обнаружили в пруду в Тамбовской области. Об этом сообщили 13 октября управлении СК РФ по региону. Останки принадлежат пропавшему в 2012 году мужчине.
По версии следователей, 53-летний житель поселка Максим Горький и его 39-летняя знакомая пропали 10 августа 2012 года.
-Мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствующих там женщин на своем автомобиле уехал в неизвестном направлении. Домой ни он, ни его знакомая не вернулись. По факту безвестного исчезновения было возбуждено дело об убийстве двух лиц. Днем 12 октября 2021 года в нескольких километрах от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду Поливной обнаружен автомобиль Volvo-740, в салоне которого находились скелетированные человеческие останки, - уточнили в Следственном комитете.
Следователями установлено, что автомобиль принадлежит без вести пропавшему мужчине. Но по причине давности смерти назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Обследуют дно пруда в поисках второй пропавшей.