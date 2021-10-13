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Под Тамбовом останки пропавшего 9 лет назад мужчины нашли в автомобиле Volvo-740 на дне пруда

12:55:2610/13/2021
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Мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствующих там женщин на своем автомобиле уехал в неизвестном направлении. Домой ни он, ни его знакомая не вернулись.

В Тамбовской области в автомобиле нашли машину пропавшего в 2012 году мужчины и останки. Фото: СКР

Автомобиль с человеческими останками обнаружили в пруду в Тамбовской области. Об этом сообщили 13 октября управлении СК РФ по региону.  Останки принадлежат пропавшему в 2012 году мужчине.

По версии следователей, 53-летний житель поселка Максим Горький  и его 39-летняя знакомая пропали 10 августа 2012 года.

-Мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствующих там женщин на своем автомобиле уехал в неизвестном направлении. Домой ни он, ни его знакомая не вернулись. По факту безвестного исчезновения было возбуждено дело об убийстве двух лиц. Днем 12 октября 2021 года в нескольких километрах от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду Поливной обнаружен автомобиль Volvo-740, в салоне которого находились скелетированные человеческие останки, - уточнили в Следственном комитете.

Следователями установлено, что автомобиль принадлежит без вести пропавшему мужчине. Но по причине давности смерти назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Обследуют дно пруда в поисках второй пропавшей.

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