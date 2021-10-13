В Бердске отключат электричество на весь день 14 октября на нескольких улицах частного сектора

Об отключение электроэнергии в Бердске сообщили в среду в горадминистрации.
По информации мэрии, 14 октября на весь день оставят без электричества жителей частного сектора на нескольких улицах.
Под отключение попадают потребители, живущие по адресам: ул. Тенистая с 13 по 45 дома, ул. Степная с 1 по 45 дома. У них света не будет с 9.00 до 12.00.
У проживающих по адресам: ул. Весенняя с 1 по 17 дома, ул. Рябиновая с 1 по 22 , ул. Ореховая с 2 по 14, 47, 47А, ул. Вишневая с 2 по 12 дома, ул. Тенистая с 1 по 16 дома электричество отключат в четверг с 14.00 до 17.00.
Как пояснили энергетики, в этот день будут устанавливать приборы учета электроэнергии.