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В Бердске отключат электричество на весь день 14 октября на нескольких улицах частного сектора

1:26:1010/13/2021
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Как пояснили энергетики, в четверг будут устанавливать приборы учета электроэнергии. 

лампочка. электричество
Света не будет в четверг в частном секторе Бердска несколько часов. Фото: Рixabay.com

Об отключение электроэнергии в Бердске сообщили в среду в горадминистрации.

По информации мэрии, 14 октября на весь день оставят без электричества жителей частного сектора на нескольких улицах.

Под отключение попадают потребители, живущие по адресам: ул. Тенистая с 13 по 45 дома, ул. Степная с 1 по 45 дома. У них света не будет с 9.00 до 12.00.

У проживающих по адресам: ул. Весенняя с 1 по 17 дома, ул. Рябиновая с 1 по 22 , ул. Ореховая с 2 по 14, 47, 47А, ул. Вишневая с 2 по 12 дома, ул. Тенистая с 1 по 16 дома электричество отключат в четверг с 14.00 до 17.00.

Как пояснили энергетики, в этот день будут устанавливать приборы учета электроэнергии.

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