В Москве задержали стрелка, открывшего огонь на территории школы №1260

Очевидцы сообщают о стрельбе рядом с московской школой №1260 на Ленинском проспекте.
По информации Mash, в столице введен план "Сирена" (это, когда ведется розыск вооруженных преступников).
Стало известно, что учебное заведение оцепили. К зданию подъезжает микроавтобус с полицией. Также оцеплена школа №1265, которая располагается поблизости.
Пока ученики остаются внутри здания, их пока не выпускают. Информации о пострадавших пока нет. Появились кадра из школы - дети с учителями забаррикадировались в классах.
Появилось фото предполагаемого стрелка, открывшего огонь возле школы № 1260. Из его рюкзака торчит карабин. Он перелез через забор на территорию школы. В его руках — пневматический карабин, похожий на АК-74. Предварительно, он выстрелил в воздух, после чего неспешно скрылся.
По данным Mash, стрелок в камуфляжной форме проник на территорию заброшенной больницы в 100-200 метрах от школы, где несколько раз выстрелил в воздух.
По информации СМИ, полицию обратилась женщина, увидевшая подозрительного молодого человека с оружием недалеко от образовательного заведения.
Позже сообщили о том, что стрелявший у школы №1260 в Москве задержан. Пострадавших, по предварительной информации, нет.