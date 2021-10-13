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В Москве задержали стрелка, открывшего огонь на территории школы №1260

1:43:1310/13/2021
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Дети с учителями забаррикадировались в классах после того, как на улице раздались выстрелы. Здание школы оцепили.

Московский стрелок перелез через забор школы со стороны бывшей больницы. Фото: Mash

Очевидцы сообщают о стрельбе рядом с московской школой №1260 на Ленинском проспекте.

По информации Mash, в  столице введен план "Сирена" (это, когда ведется розыск вооруженных преступников).

Стало известно, что учебное заведение оцепили. К зданию подъезжает микроавтобус с полицией. Также оцеплена школа №1265, которая располагается поблизости.

Пока ученики остаются внутри здания, их пока не выпускают. Информации о пострадавших пока нет. Появились кадра из школы - дети с учителями забаррикадировались в классах.

Появилось фото предполагаемого стрелка, открывшего огонь возле школы № 1260. Из его рюкзака торчит карабин. Он перелез через забор на территорию школы. В его руках — пневматический карабин, похожий на АК-74. Предварительно, он выстрелил в воздух, после чего неспешно скрылся.

По данным Mash, стрелок в камуфляжной форме проник на территорию заброшенной больницы в 100-200 метрах от школы, где несколько раз выстрелил в воздух.

По информации СМИ, полицию обратилась женщина, увидевшая подозрительного молодого человека с оружием недалеко от образовательного заведения.

Позже сообщили о том, что стрелявший у школы №1260 в Москве задержан. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

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