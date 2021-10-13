Спикер Госдумы раскритиковал Нобелевский комитет после присуждения главреду "Новой газеты" Муратову премии мира

На решение Нобелевского комитета вручить главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову Нобелевскую премию мира отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заметив, что рад за россиянина, получившего престижную награду.
- <Дмитрия> Муратова я знаю давно, рад за него, — сказал Вячеслав Володин.
Но Володин считает, что непонятно, по каким критериям выбираются победители. По его мнению, возникает много вопросов о деятельности некоторых лауреатов. Как пояснил спикер ГД, одни из награжденных доставили людям" множество приятностей и страданий".
- Среди таких необъяснимых решений — присуждение этой премии <Бараку> Обаме и <Михаилу> Горбачеву. И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей, — отметил Вячеслав Володин, сообщают на сайте ГД РФ.