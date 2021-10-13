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Спикер Госдумы раскритиковал Нобелевский комитет после присуждения главреду "Новой газеты" Муратову премии мира

2:21:2110/13/2021
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Вячеслав Володин считает, что некоторые лауреаты, которые получали ранее Нобелевскую премию мира, доставили людям множество неприятностей и горя.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Фото: ГД

На решение Нобелевского комитета вручить главному редактору "Новой газеты" Дмитрию  Муратову Нобелевскую премию мира отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заметив, что рад за россиянина, получившего престижную награду.

- <Дмитрия> Муратова я знаю давно, рад за него, — сказал Вячеслав Володин.

Но Володин считает, что непонятно, по каким критериям выбираются победители. По его мнению, возникает много вопросов о деятельности некоторых лауреатов. Как пояснил спикер ГД, одни из награжденных доставили людям" множество приятностей и страданий".

- Среди таких необъяснимых решений — присуждение этой премии <Бараку> Обаме и <Михаилу> Горбачеву. И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей, — отметил Вячеслав Володин, сообщают на сайте ГД РФ.

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