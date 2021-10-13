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Путин: Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за уголовное преступление

2:59:3610/13/2021
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Как отметил глава государства, фигуранту неоднократно «прощали нарушения закона».

Российский президент выступил на пленарном заседании. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Навальный находится в заключении не за то, что вел политическую деятельность.

Как считает глава государства, Алексей сидит за уголовное преступление.

- Что касается фигуранта, о котором вы сказали, он вообще находится в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовное преступление, в том числе, в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, - сказал Путин в ходе форума.

Также Путин добавил, что Навального уже несколько раз «прощали».

В январе 2021 года Алексей Навальный был задержан в аэропорту после прилета из Германии. Ему заменили условный срок на реальный за уголовное дело по «Ив Роше».

Суд мотивировал свое решение тем, что подсудимый не являлся в соответствующие органы для того, чтобы отметиться и был объявлен в розыск.

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политическая деятельностьосужденный Навальный. уголовное делоВладимир ПутинАлексей Навальный
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