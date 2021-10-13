Путин: Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за уголовное преступление

Президент России Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Навальный находится в заключении не за то, что вел политическую деятельность.
Как считает глава государства, Алексей сидит за уголовное преступление.
- Что касается фигуранта, о котором вы сказали, он вообще находится в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовное преступление, в том числе, в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, - сказал Путин в ходе форума.
Также Путин добавил, что Навального уже несколько раз «прощали».
В январе 2021 года Алексей Навальный был задержан в аэропорту после прилета из Германии. Ему заменили условный срок на реальный за уголовное дело по «Ив Роше».
Суд мотивировал свое решение тем, что подсудимый не являлся в соответствующие органы для того, чтобы отметиться и был объявлен в розыск.