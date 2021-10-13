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Путин: Главреда "Новой газеты" Муратова не признают иноагентом после присуждения Нобелевской премии мира, если он не нарушит закон

2:30:5210/13/2021
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Как подчеркнул глава государства, надо "четко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы".

Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом. Фото: Кремлин.ру

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, получившего Нобелевскую премию мира, не признают иностранным агентов, если не будет нарушать законов, прикрываясь премией. Так высказался глава государства 13 октября на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

"Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента – значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям", - ответил Путин.

Ранее "Курьре.Среда" сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Нобелевский комитет за выбор лауреатов.

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лауреатпремииглава государстваиноагентВладимир ПутинДмитрий Муратов
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Муратова не признают иноагентом после слов Путина?

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