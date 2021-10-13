Путин не заразился коронавирусом благодаря вакцинации, но провел две недели на карантине

Российский президент Владимир Путин рассказал, что смог уберечься от заражения коронавирусом даже после того, как провел много времени, общаясь с носителем ковида.
Как ранее писал «Курьер.Среда», в окружении Путина заразились десятки людей, которые были в непосредственной близости с президентом некоторое время. После этого ему пришлось пробыть две недели на самоизоляции.
- Я мог заразиться коронавирусом, но этого не произошло благодаря вакцинации, – рассказал российский лидер 13 октября на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
Глава государства отметил, что среди тех, кто заразился коронавирусной инфекцией из его окружения, был адъютант, с которым он провел весь день. По словам Путина, он и другие вовремя не прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции.