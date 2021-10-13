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Путин не заразился коронавирусом благодаря вакцинации, но провел две недели на карантине

3:42:1310/13/2021
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Как рассказал президент в его окружении заболели десятки человек, а ему удалось избежать заражения.

Владимир Путин не заразился ковидом. Фото: kremlin.ru
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Российский президент Владимир Путин рассказал, что смог уберечься от заражения коронавирусом даже после того, как провел много времени, общаясь с носителем ковида.

Как ранее писал «Курьер.Среда», в окружении Путина заразились десятки людей, которые были в непосредственной близости с президентом некоторое время. После этого ему пришлось пробыть две недели на самоизоляции.

- Я мог заразиться коронавирусом, но этого не произошло благодаря вакцинации, – рассказал российский лидер 13 октября на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Глава государства отметил, что среди тех, кто заразился коронавирусной инфекцией из его окружения, был адъютант, с которым он провел весь день. По словам Путина, он и другие вовремя не прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

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