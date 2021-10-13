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В Архангельске бультерьер искусал детей и воспитателя прямо на территории детсада: Пса отлавили спасатели-кинологи

3:27:5610/13/2021
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При нападении собаки пострадали пять человек. Решается вопрос о привлечении хозяев животного к ответственности.

В Архангельске бультерьер напал на воспитанников детского сада. Фото: WikiPet.ru

Бультерьер искусал детей-шестилеток и воспитателя прямо на территории детского сада "Зоренька" в Архангельске. Взрослые и дети быстро спрятались в здании садика.

Как сообщили в региональном управлении МВД 13 октября, сейчас проводится проверка.

По информации полицейского ведомства, инцидент произошел накануне вечером в Ломоносовском округе. Полицейские поймали сбежавшую от хозяев собаку. Владельцы домашнего питомцы рассказали, что пес никогда не вел себя агрессивно, она, дескать, привита.

Между тем, из-за нападения английского бультерьера пострадали пять человек. Двум мальчикам он порвал одежду, еще двоих детей и воспитательницу - покусал. Помощь пострадавшим оказал медик детского сада.

- Собака, предположительно какой-то бойцовской породы, сейчас покусала ребенка. В садике все закрылись, собака бесконтрольно бегает, - сообщили по экстренному телефону 112 очевидцы.

После тревожного звонка на место происшествия выехали спасателей с кинологом. Собаку удалось поймать уже за пределами детсадовской территории.

Родители и воспитатель написали заявление в полицию. Вероятно, владельцев пса привлекут к ответственности.

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