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«Какой я была дурой! Не получит ни гроша»: Экс-супруга Гогена Солцева оставит его без наследства после развода

4:20:4210/13/2021
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Теперь Екатерина Терешкович собирается защищать состоятельных женщин, которые теряют разум от любви, от «грязных лап этого альфонса и проходимца». 

Терешкович заявила, что готова судиться с Солнцевым. Фото: Первый канал

66-летняя пенсионерка Екатерина Терешкович после развода с 40-летним Гогеном Солнцевым заявила, что не собирается его прощать. Она мечтает, чтобы бывший супруг «сгнил в тюрьме на нарах».

Терешкович готова отомстить Солнцеву за то, что тот ее обманывал много лет, живя с ней лишь ради денег. Он заставил возлюбленную составить на него завещание.

«Он использовал меня, чтобы получить от меня все деньги и имущество после смерти. Какой я была дурой, что написала на него завещание! Он просто меня заставил как-то. Под гипнозом, скорее всего», — цитирует Терешкович «Собеседнику».

По ее словам, шоу-мен попросил не говорить ее дочери о новом завещании.

«Он все просчитал! Но я умнее его! Не получит от меня ни гроша. Я аннулировала завещание. И все имущество отписала дочке!» — заявила пенсионерка.

Теперь она собирается защищать состоятельных женщин, которые теряют разум от любви, от «грязных лап этого альфонса и проходимца».

В начале октября эпатажная пара официально развелась. Гоген Солнцев опубликовал в соцсетях свидетельство о расторжении брака и заявил, что готов к новым отношениям. Он хочет познакомиться с «воспитанной верной девушкой, непьющей, не имеющих материальных и морально-нравственных проблем и проблем с психикой». Возраст новой избранницы не имеет значения.

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