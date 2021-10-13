«Какой я была дурой! Не получит ни гроша»: Экс-супруга Гогена Солцева оставит его без наследства после развода

66-летняя пенсионерка Екатерина Терешкович после развода с 40-летним Гогеном Солнцевым заявила, что не собирается его прощать. Она мечтает, чтобы бывший супруг «сгнил в тюрьме на нарах».
Терешкович готова отомстить Солнцеву за то, что тот ее обманывал много лет, живя с ней лишь ради денег. Он заставил возлюбленную составить на него завещание.
«Он использовал меня, чтобы получить от меня все деньги и имущество после смерти. Какой я была дурой, что написала на него завещание! Он просто меня заставил как-то. Под гипнозом, скорее всего», — цитирует Терешкович «Собеседнику».
По ее словам, шоу-мен попросил не говорить ее дочери о новом завещании.
«Он все просчитал! Но я умнее его! Не получит от меня ни гроша. Я аннулировала завещание. И все имущество отписала дочке!» — заявила пенсионерка.
Теперь она собирается защищать состоятельных женщин, которые теряют разум от любви, от «грязных лап этого альфонса и проходимца».
В начале октября эпатажная пара официально развелась. Гоген Солнцев опубликовал в соцсетях свидетельство о расторжении брака и заявил, что готов к новым отношениям. Он хочет познакомиться с «воспитанной верной девушкой, непьющей, не имеющих материальных и морально-нравственных проблем и проблем с психикой». Возраст новой избранницы не имеет значения.