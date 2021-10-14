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Погода в Бердске 14 октября 2021: прояснение погоды в этот день порадует горожан

11:30:4010/13/2021Фото: pixabay.com
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В этот день начиналась свадебная пора. Девушки, которые мечтали выйти замуж, с самого утра шли в храм, чтобы поставить праздничную свечу.

14 октября будет небольшое потепление

14 октября в Бердске ожидается небольшое потепление и прояснение. Утром воздух прогреется до +1 градуса, в обед температура воздуха не поднимется выше +5 градусов. Ветра почти не ожидается, его скорость будет около нуля. При этом ожидается повышение атмосферного давления до 767 мм ртутного столба. При относительной влажности воздуха 47%.

14 октября отмечается народно-христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Когда враги должны были напасть на Константинополь, Богородица укрыла весь город своим покровом и защитила. С тех пор считали Богородицу защитницей и с уважением относились к празднику. Именно 14 октября воины освящали свое оружие. Также в этот день было принято молиться о защите Богородице, чтобы защитила человека, его родных, дом.

С Покрова начиналась свадебная пора. Девушки, которые мечтали выйти замуж, с самого утра шли в храм, чтобы поставить праздничную свечу. По обычаю, кто раньше свечу поставит, тот и замуж раньше выйдет. Раньше с непокрытой головой могли ходить только девушки, для замужней дамы это считалось большим грехом.
Праздник девушки старались провести весело, 14 октября они не работали, наряжались в праздничную одежду, собирались в доме и танцевали.

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