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Чудесные картинки и небесные открытки на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

10:45:1910/13/2021
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Праздник Покров пресвятой богородицы отмечается православными верующими 14 октября. В народе его относят к самым значимым и любимым.

Покров Пресвятой Богородицы

Поздняя осень, праздник Покрова,
К нам он пришел в этот стылый день снова.
Землю от бед Богоматерь прикрыла,
Святою молитвой от горя укрыла!
Я вас с Покровом, друзья, поздравляю.
Счастья, здоровья, любви вам желаю.
Пусть Богородица всех вас спасает,
Покровом Святым от невзгод защищает!
Пусть в вашем доме всё будет спокойно.
Живите легко вы, красиво, достойно!

Покров Пресвятой Богородицы

С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.

Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.

В день такой желаю мира,
Сила веры пусть растет.
И в семье пусть будет счастье,
И достаток пусть придет.

Покров Пресвятой Богородицы

Пусть покровом святым
Матерь Божья накроет
И от хворей и бед
Сбережет дух и плоть.

Пусть молитвам твоим Она сердце откроет И все невзгоды тебе Поможет побороть.

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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