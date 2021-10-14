Чудесные картинки и небесные открытки на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Поздняя осень, праздник Покрова,
К нам он пришел в этот стылый день снова.
Землю от бед Богоматерь прикрыла,
Святою молитвой от горя укрыла!
Я вас с Покровом, друзья, поздравляю.
Счастья, здоровья, любви вам желаю.
Пусть Богородица всех вас спасает,
Покровом Святым от невзгод защищает!
Пусть в вашем доме всё будет спокойно.
Живите легко вы, красиво, достойно!
С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.
Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.
В день такой желаю мира,
Сила веры пусть растет.
И в семье пусть будет счастье,
И достаток пусть придет.
Пусть покровом святым
Матерь Божья накроет
И от хворей и бед
Сбережет дух и плоть.
Пусть молитвам твоим Она сердце откроет И все невзгоды тебе Поможет побороть.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru