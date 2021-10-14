Картинки на Покров: чудесные открытки и душевные стихи 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы

В праздник святой хочу вам пожелать,
Чтобы спасала от бед Божья Мать!
Пускай вам подарят Святые Покровы
Благо, чтоб все были в доме здоровы,
Добро пусть приходит к вас ясным лучом,
Чтоб светом заполнить ваш большой дом!
Как первым снегом укрывается земля,
Чтобы не обожгла морозом суровая зима,
Пусть заботой Пресвятая Богородица
Огородит тебя от всякой непогодицы!
Будь открыт душой и чист помыслами,
Своего добивайся праведными способами!
Я желаю, чтоб даже в пустяковых мелочах,
Радость и счастье сияли в твоих глазах!
С Покровом вас я поздравляю,
Тепла в сердцах ваших желаю!
Пусть Богородица святая
Подарит счастье всем без края!
Пусть Святая мать Христова
Открытия подарит новые,
От бед укроет, исцелит,
Добром и светом озарит!
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru