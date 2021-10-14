Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Картинки на Покров: чудесные открытки и душевные стихи 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы

11:45:4010/13/2021
0

Праздник Покров пресвятой богородицы отмечается православными верующими 14 октября. В народе его относят к самым значимым и любимым.

Покров Пресвятой Богородицы

В праздник святой хочу вам пожелать,
Чтобы спасала от бед Божья Мать!
Пускай вам подарят Святые Покровы
Благо, чтоб все были в доме здоровы,
Добро пусть приходит к вас ясным лучом,
Чтоб светом заполнить ваш большой дом!

Покров Пресвятой Богородицы

Как первым снегом укрывается земля,
Чтобы не обожгла морозом суровая зима,
Пусть заботой Пресвятая Богородица
Огородит тебя от всякой непогодицы!

Будь открыт душой и чист помыслами,
Своего добивайся праведными способами!
Я желаю, чтоб даже в пустяковых мелочах,
Радость и счастье сияли в твоих глазах!

Покров Пресвятой Богородицы

С Покровом вас я поздравляю,
Тепла в сердцах ваших желаю!
Пусть Богородица святая
Подарит счастье всем без края!

Пусть Святая мать Христова
Открытия подарит новые,
От бед укроет, исцелит,
Добром и светом озарит!


Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиПокров Пресвятой Богородицыоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Картинки на Покров: чудесные открытки и душевные стихи 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы
11:45:40 10/13/2021
Картинки на Покров: чудесные открытки и душевные стихи 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы
БердскПогода в Бердске 14 октября 2021: прояснение погоды в этот день порадует горожан
11:30:40 10/13/2021
Погода в Бердске 14 октября 2021: прояснение погоды в этот день порадует горожан
Какой сегодня церковный праздник 14 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:23 10/13/2021
Какой сегодня церковный праздник 14 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Пребывание в космосе повреждает мозг космонавтов: выводы нового исследования
11:00:10 10/13/2021
Пребывание в космосе повреждает мозг космонавтов: выводы нового исследования
Магнитная буря 14 октября 2021: последствия мощной трехдневной магнитной бури могут настигнуть в этот день метеопатов
10:45:23 10/13/2021
Магнитная буря 14 октября 2021: последствия мощной трехдневной магнитной бури могут настигнуть в этот день метеопатов
Чудесные картинки и небесные открытки на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
10:45:19 10/13/2021
Чудесные картинки и небесные открытки на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел мощные ракеты для удара по США
10:30:47 10/13/2021
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел мощные ракеты для удара по США
Комбинированные методы лечения "варениклин и никотиновая заместительная терапия" очень эффективны для отказа от курения
10:00:24 10/13/2021
Комбинированные методы лечения "варениклин и никотиновая заместительная терапия" очень эффективны для отказа от курения
Китай не пускает ВОЗ в пещеры, где обнаружили летучих мышей- разносчиков коронавируса
9:30:23 10/13/2021
Китай не пускает ВОЗ в пещеры, где обнаружили летучих мышей- разносчиков коронавируса
Новые рекомендации врачей категорически запрещают принимать аспирин для предотвращения сердечных приступов
9:00:24 10/13/2021
Новые рекомендации врачей категорически запрещают принимать аспирин для предотвращения сердечных приступов