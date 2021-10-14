Новые рекомендации врачей категорически запрещают принимать аспирин для предотвращения сердечных приступов

Пожилые люди без сердечных заболеваний не должны ежедневно принимать низкие дозы аспирина, чтобы предотвратить первый сердечный приступ или инсульт, говорится в предварительных обновленных рекомендациях, опубликованных во вторник влиятельной группой по руководству в области здравоохранения.
Риск кровотечения для взрослых в возрасте от 60 лет и старше, у которых не было сердечного приступа или инсульта, перевешивает любые потенциальные преимущества от аспирина, заявила Целевая группа по профилактическим услугам США в своем проекте руководства, пишет medicalxpress.com.
Впервые группа заявила, что может быть небольшая польза для взрослых в возрасте от 40 лет, у которых нет риска кровотечения. Для тех, кому за 50, комиссия смягчила совет и отметила, что доказательства пользы менее очевидны.
Рекомендации предназначены для людей с высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением или другими состояниями, повышающими вероятность сердечного приступа или инсульта. Независимо от возраста, взрослые должны поговорить со своими врачами о прекращении или начале приема аспирина, чтобы убедиться, что это правильный выбор для них, сказал член целевой группы доктор Джон Вонг, эксперт по первичной помощи в Медицинском центре Тафтса.
«Использование аспирина может нанести серьезный вред, и риск увеличивается с возрастом», - сказал он.
В случае доработки рекомендации для пожилых людей будут отступать от рекомендаций группы, выпущенной в 2016 году для предотвращения первого сердечного приступа и инсульта, но будут соответствовать более поздним рекомендациям других медицинских групп.
Целевая группа ранее заявляла, что некоторые люди в возрасте от 50 до 60 лет могут захотеть рассмотреть возможность ежедневного приема аспирина для предотвращения первого сердечного приступа и инсульта, а также что они могут получить защиту от колоректального рака. В обновленном руководстве говорится, что необходимы дополнительные доказательства каких-либо преимуществ при колоректальном раке.
Врачи давно рекомендуют ежедневный прием аспирина в низких дозах для многих пациентов, у которых уже был сердечный приступ или инсульт. Руководство целевой группы не меняет этот совет.
Руководство было размещено в Интернете, чтобы дать возможность общественным комментариям до 8 ноября. Группа оценит этот вклад, а затем примет окончательное решение.
Независимая группа экспертов по профилактике заболеваний анализирует медицинские исследования и литературу и периодически дает советы о мерах, которые помогут сохранить здоровье американцев. По словам Вонга, новые исследования и повторный анализ более старых исследований привели к появлению обновленных рекомендаций.
Аспирин наиболее известен как болеутоляющее, но он также разжижает кровь, что снижает вероятность образования тромбов. Но аспирин также имеет риски, даже в низких дозах, в основном кровотечение в пищеварительном тракте или язвы, которые могут быть опасными для жизни.
Доктор Лорен Блок, терапевт-исследователь из Института медицинских исследований Файнштейна в Манхассете, штат Нью-Йорк, сказала, что рекомендации важны, потому что очень многие взрослые принимают аспирин, даже если у них никогда не было сердечного приступа или инсульта.
Блок, которая не входит в рабочую группу, недавно переключила одну из своих пациенток с аспирина на статины, снижающие уровень холестерина, из-за потенциального вреда.
У пациента, 70-летнего Ричарда Шрафеля, высокое кровяное давление, и он знает о риске сердечного приступа. Шрафель, президент компании по распространению картона, сказал, что у него никогда не было никаких побочных эффектов от аспирина, но он серьезно относится к новому руководству.
63-летняя Рита Зеефельдт также страдает высоким кровяным давлением и принимала аспирин ежедневно около десяти лет, пока ее врач два года назад не посоветовал ей прекратить.
«Он сказал, что они передумали по этому поводу», - вспоминает учительница начальной школы на пенсии из Милуоки. Она сказала, что понимает, что наука развивается.
Вонг признал, что возврат может оставить некоторых пациентов разочарованными и недоумевающими, почему ученые не могут принять решение.
«Это справедливый вопрос, - сказал он. - Что действительно важно знать, так это то, что доказательства со временем меняются».