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Новые рекомендации врачей категорически запрещают принимать аспирин для предотвращения сердечных приступов

9:00:2410/13/2021,Линдси Таннер
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Аспирин наиболее известен как болеутоляющее, но он также разжижает кровь, что снижает вероятность образования тромбов. Но аспирин также имеет риски, даже в низких дозах, в основном кровотечение в пищеварительном тракте или язвы, которые могут быть опасными для жизни.

Врачи давно рекомендуют ежедневный прием аспирина в низких дозах для многих пациентов, у которых уже был сердечный приступ или инсульт. Фото: Pexels

Пожилые люди без сердечных заболеваний не должны ежедневно принимать низкие дозы аспирина, чтобы предотвратить первый сердечный приступ или инсульт, говорится в предварительных обновленных рекомендациях, опубликованных во вторник влиятельной группой по руководству в области здравоохранения.

Риск кровотечения для взрослых в возрасте от 60 лет и старше, у которых не было сердечного приступа или инсульта, перевешивает любые потенциальные преимущества от аспирина, заявила Целевая группа по профилактическим услугам США в своем проекте руководства, пишет medicalxpress.com.

Впервые группа заявила, что может быть небольшая польза для взрослых в возрасте от 40 лет, у которых нет риска кровотечения. Для тех, кому за 50, комиссия смягчила совет и отметила, что доказательства пользы менее очевидны.

Рекомендации предназначены для людей с высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением или другими состояниями, повышающими вероятность сердечного приступа или инсульта. Независимо от возраста, взрослые должны поговорить со своими врачами о прекращении или начале приема аспирина, чтобы убедиться, что это правильный выбор для них, сказал член целевой группы доктор Джон Вонг, эксперт по первичной помощи в Медицинском центре Тафтса.

«Использование аспирина может нанести серьезный вред, и риск увеличивается с возрастом», - сказал он.

В случае доработки рекомендации для пожилых людей будут отступать от рекомендаций группы, выпущенной в 2016 году для предотвращения первого сердечного приступа и инсульта, но будут соответствовать более поздним рекомендациям других медицинских групп.
Целевая группа ранее заявляла, что некоторые люди в возрасте от 50 до 60 лет могут захотеть рассмотреть возможность ежедневного приема аспирина для предотвращения первого сердечного приступа и инсульта, а также что они могут получить защиту от колоректального рака. В обновленном руководстве говорится, что необходимы дополнительные доказательства каких-либо преимуществ при колоректальном раке.

Врачи давно рекомендуют ежедневный прием аспирина в низких дозах для многих пациентов, у которых уже был сердечный приступ или инсульт. Руководство целевой группы не меняет этот совет.

Руководство было размещено в Интернете, чтобы дать возможность общественным комментариям до 8 ноября. Группа оценит этот вклад, а затем примет окончательное решение.

Независимая группа экспертов по профилактике заболеваний анализирует медицинские исследования и литературу и периодически дает советы о мерах, которые помогут сохранить здоровье американцев. По словам Вонга, новые исследования и повторный анализ более старых исследований привели к появлению обновленных рекомендаций.

Аспирин наиболее известен как болеутоляющее, но он также разжижает кровь, что снижает вероятность образования тромбов. Но аспирин также имеет риски, даже в низких дозах, в основном кровотечение в пищеварительном тракте или язвы, которые могут быть опасными для жизни.

Доктор Лорен Блок, терапевт-исследователь из Института медицинских исследований Файнштейна в Манхассете, штат Нью-Йорк, сказала, что рекомендации важны, потому что очень многие взрослые принимают аспирин, даже если у них никогда не было сердечного приступа или инсульта.
Блок, которая не входит в рабочую группу, недавно переключила одну из своих пациенток с аспирина на статины, снижающие уровень холестерина, из-за потенциального вреда.

У пациента, 70-летнего Ричарда Шрафеля, высокое кровяное давление, и он знает о риске сердечного приступа. Шрафель, президент компании по распространению картона, сказал, что у него никогда не было никаких побочных эффектов от аспирина, но он серьезно относится к новому руководству.

63-летняя Рита Зеефельдт также страдает высоким кровяным давлением и принимала аспирин ежедневно около десяти лет, пока ее врач два года назад не посоветовал ей прекратить.

«Он сказал, что они передумали по этому поводу», - вспоминает учительница начальной школы на пенсии из Милуоки. Она сказала, что понимает, что наука развивается.

Вонг признал, что возврат может оставить некоторых пациентов разочарованными и недоумевающими, почему ученые не могут принять решение.

«Это справедливый вопрос, - сказал он. - Что действительно важно знать, так это то, что доказательства со временем меняются».

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лекарствоаспиринсердечный приступ
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